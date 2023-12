NNormal, utendørsutstyrsmerket som ble grunnlagt av Kilian Jornet og Camper i 2022, har lansert modellen Kboix. Dette er en modulær sko designet med tre utskiftbare mellomsåler som lar utøverne selv velge hvilken mellomsåle de skal bruke for hver løpetur.

Hver av de tre mellomsålene er designet for forskjellige typer terreng, forskjellige kroppstyper og har forskjellige egenskaper og bruksområder. Dette med sikte på å utvikle en sko som ikke bare har lengre levetid, men som også tilbyr fleksibilitet ved å kunne tilpasses hver enkelt utøvers spesifikke behov og de varierende terreng eller forholdene løperen kan møte, skriver NNormal i en pressemelding.



Det unike med terrengløpeskoen Kboix er at mellomsålen kan skiftes ut. Dette ikke bare for å kunne øke skoens livslengde, men også for at skoen skal kunne individuelt tilpasses ulike løpere og ulike formål.

Det finnes tre ulike mellomsåler som kan brukes sammen med Kboix. Disse har betegnelsene Soft, Reactive og Bounce og har ulike egenskaper og bruksområder.

Ønsker testpersoner

Målet for NNormal er å gi ut Kboix i 2024, men skoen skal først testes i fellesskap. De som vil teste den siste prototypen av skoen kan få muligheten til å gjøre dette ved å registrere seg for å delta i Kboix Experience. NNormal vil velge 150 utøvere blant alle personene som registrerer seg.

Tilbakemeldingene fra de utvalgte utøverne vil spille en avgjørende rolle i å finjustere og perfeksjonere Kboix, skriver NNormal.

Registreringsskjemaet er tilgjengelig fram til 14. desember på nettsiden til NNormal. De valgte utøverne vil bli annonsert i løpet av desember.

