– Det føles fantastisk, sier Mathea Gløersen med et stort smil. Da har jenta fra Tønsberg løpt Norge inn til seier på sprintstafetten som innleder årets junior-VM i orientering i tsjekkiske Plzen. Gløersen ble sendt ut i ledelse på sisteetappe etter at i tur og orden Ingeborg Roll Mosland, Philip Lehmann Romøren og Alfred Bjørnerød hadde levert tilnærmet perfekt på de 3 innledende etappene.



– Selvfølgelig var det nervøst å gå ut i ledelse på sisteetappe. Men jeg gjennomførte på en god måte, og så aldri Frankrike.



For det var Frankrike som gikk ut like i hælene på Gløersen ut på sisteetappe, men der Gløersen gjennomførte med perfeksjon, ble det noen feil underveis for den franske jenta.

Dermed var det til slutt Sveits 2 som løp inn til sølv– 20-tallet sekunder bak Norge. Sverige tok bronsen, nesten 40 sekunder bak Norge. Med dagens seier befester Norge seg som den dominerende nasjonen hva gjelder sprintstafett på junior-VM, da denne unge øvelsen i mesterskapet bare har vært arrangert 3 ganger og Norge kan skilte med 2 gull og 1 sølv siden premiereutgaven av sprintstafetten på junior-VM i Portugal for 2 år tilbake.



I dag endte den norske 3 oppstillingen, med Heidi Sebjørnsen, Sondre Olaussen, Andreas Vistnes Myklebost og Elisa Götsch Iversen som lag nummer 17. De var 3:31 bak lagkameratene på Norge 1. Norge 2 – med Anna Taksdal, Kristoffer Strømdal Wik, Iver Dalsaune Thun og Ine Bohnhorst Tegdan – endte på plassen bak Norge 3. som 18. lag i mål.

I de offisielle resultatene for junior-VM er det bare beste lag for hver nasjon som regnes.



Junior-VM i Tsjekkia fortsetter i morgen med den individuelle sprinten i landsbyen Stříbr like utenfor Plzen.

Kilde og bilde: Norsk orientering