Se mange flotte bilder av de norske løperne i EM terrengløp

Will Barnicoat forsvarte gullet - Vegard Warnes på 58. plass i U23 i EM Det ble to britiske og en irsk løper på pallen i mennenes U23-klasse i EM i terrengløp med Will Barnicoat som vinner også i år. Vegard Vesterhaug Warnes var eneste norske løper i feltet og endte på 58. plass.