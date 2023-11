To kvinner og to menn i U23-klassen ble i dag tatt ut og gjør at Norge stiller lag også her. I tillegg ble seniorlagene utvidet med en kvinnelig og to mannlige løpere for å ha flere kort å spille på i lagkonkurransene. Fra før var fire kvinner og fire menn tatt ut i U20-klassene, og troppen som kan forberede seg på mesterskapet i den belgiske hovedstaden teller nå 25 løpere.

Norges Friidrettsforbund har tatt ut følgende tropp til årets EM i terrengløp i Brussel søndag 10. desember: (Suppleringer gjort 23. november i kursiv)

Kvinner U20 5 km - start 12:25

Anna Marie Nordengen Sirevåg, SK Vidar

Thea Charlotte Knutsen, Varegg IL

Malin Hoelsveen, Raufoss IL

Marte Hovland, Vik IL

Menn U20 5 km - start 12:50:

Kristian Bråthen Børve, Ullensaker/Kisa IL

Simen Gløgård Stensrud, Ullensaker/Kisa IL

Andreas Fjeld Halvorsen, Ullensaker/Kisa IL

Håkon Moe Berg, Kyrksæterøra IL

Kvinner U23 7 km - start 13:35:

Ina Halle Haugen, IL Runar

Mari Roligheten Ruud, IL i BUL

Sara Busic, IL Skjalg

Menn U23 7 km - start 14:05:

Ibrahim Buras, IL i BUL

Vebjørn Hovdejord, Snøgg Friidrett

Kristoffer Sagli, Aure IL

Moa Abounnachat Bollerød, Sem IF

Kvinner senior 9 km - start 14:35:

Karoline Bjerkeli Grøvdal, IK Tjalve

Maria Sagnes Wågan, IK Tjalve

Sigrid Jervell Våg, IK Tjalve

Ine Bakken, SK Vidar

Menn senior 9 km - start 15:15:

Even Brøndbo Dahl, FIK Orion

Jacob Boutera, Ullensaker/Kisa IL

Magnus Tuv Myhre, Brandbu IF

Henrik Børkja Ingebrigtsen, Sandnes IL

Eivind Øygard, Jølster IL

Fredrik Sandvik, Ullensaker/Kisa IL

