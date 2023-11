Det er i regi av IAU - den internasjonale organisasjonen for ultraløpere - at det arrangeres et VM i 50 kilometer gateløp. Norge sendte kun Abdulaziz Ebrahim fra Strindheim IL og han har vært den beste løperen på distansen her hjemme. I fjor satte han den norske bestenoteringen på 50 kilometer på 2.49.09.

Det ble trippel spansk i herreklassen. Chakib Latrache vant på tida 2.48.18. Han var med det drøye minuttet foran landsmannen Alejandro Vicente med 2.49.28. Siste pallplass gikk til Jesus Pascual på 2.50.10.

Løpet ble gjennomført i en runde som var 5 kilometer og denne ble løpt 10 ganger. På forhånd var Strindheim løperen svært spent, men veldig klar etter mye god trening og bekreftelse på god form.

