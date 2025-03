Othelie Stave-Wigene hadde sjøl den gamle bestenoteringen på 1500 m med 4.31,73, satt under Innendørsstevne 1 i Haugesund i januar. Det er med andre ord snakk om en 9 sekunds forbedring på bare to måneder. Utendørspersen hennes fra i fjor er på 4.35,53, så her går det fort framover både i svingene og på langsidene.

Tidligere i vinter har Othelie også satt norsk aldersrekord på 600 m med 1.35,21, og allerede som 12-åring imponerte hun med 16.39 på 5 km. Sjøl om hun nå løper i 14-årsklassen, så fyller hun ikke 14 før til høsten.

Den norske årsstatistikken for 1500 m innendørs toppes av Ingeborg Østgård på 4.16,34, og med 4.22,84 går Othelie Stave Wigene inn på en åttendeplass.

Linea Helgevold Fjelldalselv som også løper i 14-årsklassen, ble nummer to i stevnet i Haugesund, og 4.41,53 er også meget sterkt for alderen.

1500 m 1 Othelie STAVE-WIGENE J14 1 HAUGF 4:22.84 2 Linea Helgevold FJELLDALSELV J14 2 HAUGF 4:41.53 3 Iben KVIGNE U23K 1 HAUGF 4:51.96



