De norske løperne kan reise hjem fra Reykjavik på Island som den klart sterkeste nasjonen etter søndagens Nordiske terrengløp. Det ble en sur affære, men underlaget var fast og fint. Det viste seg at løperne fra Norge behersket forholdene på en god måte og satte de fleste konkurrentene på plass.

Tok føringen tidlig i kvinneklassen

Seniorkvinnene tok føringen fra start og det dannet seg tidlig en tetgruppe på fem løpere. Her var tre av de norske og i kjent stil var det Hanne Mjøen Maridal som viste seg som den mest dravillige. Hun lå i front store deler av løpet, men på siste runde viste Ina Halle Haugen seg som den klart sterkeste og kontrollerte inn til seier i sin første sesong som senior. Dagens gullvinner hadde en trøblete start på sesongen og kom sent i gang med sesongen. Runar-løperen har i det siste vist bedre og bedre form gjennom hver eneste konkurranse. I dag ble hun belønnet med et gull i Nordisk terrengløp med mor, Gunhild som en av laglederne. Dagens andre kvinne, Hanne Mjøen Maridal har hatt en lang sesong. Strindheim-jenta var fire sekunder bak lagvenninnen i mål og retter nå blikket mot Valencia maraton. Det store spørsmålet er hvor mye krefter det er igjen på tanken etter mange måneder med konkurranse. Det ble dansk bronsemedalje til Juliane Hvid. Hun satser på 3000 meter hinder og debuterte i forsøksheatet i årets VM.

Sigrid Jervell Våg fra Tjalve kom inn for årets NM-vinner, Ingeborg Østgård. Super-reserven løp godt og ble nummer fem noe hun ikke var helt fornøyd med etter flere solide treningsøkter i det siste. Allikevel var dagens løp en solid opptur etter flere konkurranser med litt stang ut. Den siste norske deltakeren på start, Ine Bakken som løper for SK Vidar ble nummer åtte. Hun har nylig både byttet jobb og flyttet til en ny by. Med disse individuelle resultatene ble det et soleklart norsk gull i lagkonkurransen foran Sverige og Danmark.

Maria Sagnes Waagan stilte ikke til start etter forfall på fredag. Hun ble ikke erstattet av en annen løper. De andre nasjonene stilte ikke med toppede lag i dagens konkurranse. Flere av de beste prioriterer bort terrengløp og satser heller mot gateløp og raske tider denne høsten.

Alle resultater

De norske seniorherrene ville ikke være dårligere enn kvinnene

Even Brødbo Dahl har prioritert god motortrening og kontinuitet i en lang periode. Dette viste seg i dag å gi resultater. Ingen klarte å komme foran Orion-løperen i dagens konkurranse og spurtslo landsmannen, Jacob Boutera. Ull/Kisa løperen som i dag viste solid framgang har hatt en tøff sesong. Det startet antakelig med noe som var en liten “høydesmell” som igjen ble fulgt opp med flere småskader i opptreningen. Dagens løp på Island må tas med hjem som en solid opptur med sølv i Nordisk terrengløp. Det var på forhånd knyttet stor spenning til det danske stortalentet, Joel Ibler Lillesø. Han kom direkte fra treningssamling i høyden og rapporterte selv om en treningstung kropp og tok konkurransen i dag som en god treningsøkt. Denne økta gav han en bronsemedalje og et løp som han med noe mer oppladning nok kunne ha tuktet de norske herrene.

På fjerdeplass finner vi gledelig Eivind Øygard fra Jølster som løp årets beste konkurranse og kaller løpet for fullklaff. Jølster-løperen hang fint med og var tett på medaljene. Nå retter han blikket framover mot halvmaraton og antakelig er det Barcelona halvmaraton våren 2024 som blir neste i konkurranseprogrammet. Dagens femte norske løper var Trym Tønnesen fra Halden. Han ble nummer 13 drøye halvminuttet bak dagens gullvinner. Med disse resultatene ble det gull i lagkonkurransen foran Danmark og Sverige.

Alle resultater

Juniorguttene viste solide takter

Det ble svenskt gull til den sterke og fremadstormende, Karl Ottfalk. Dette til tross, det var de norske guttene som dominerte løpet. Alle løperne plasserte seg topp sju og allerede ut fra start satte dagens beste norske løper, Kristian Bråthen Børve fra Ull/Kisa opp høy fart. Han fikk noen sekunders ledelse og denne holdt han helt til slutten av den andre runden av tre. Dessverre klarte han ikke å svare på den sterke spurten til svenske Ottfalk som tok gullet foran tre norske løpere.

Klubbkompisen til Bråthen Børve, Simen Gløgård Stensrud løp inn til bronsemedalje tett bak de to første. Håkon Moe Berg fra Kyrksæterøra ble nummer fire, August da Silva Sveen fra Jotun ble nummer fem og den siste norske løperen, Lars Horten Jordet fra Ren-Eng ble nummer sju. Med disse resultatene kunne guttene ta med seg et solid laggull hjem foran Sverige og Finland.

Alle resultater

Fine prestasjoner av juniorjentene

Dagens beste norske juniorjente ble Malin Hoelsveen fra Raufoss med en fjerdeplass. Jenta som helt klart er sterkest på noe kortere løp med litt raskere underlag ble nummer fire. Det var den danske storfavoritten Sofia Thøgersen som løp inn til et soleklart gull. Hun har, i likhet med Joel Ibler Lillesø kommet direkte fra treningssamling i høyden. Allikevel vant hun i dag veldig komfortabelt med 15 sekunder ned til den svenske sølvvinneren, Elsa Sundqvist. Dagens yngste deltaker, Majken Larsson også hun fra Sverige, løp en sterk konkurranse og ble nummer tre. Ungjenta klarte å holde Malin Hoelsveen bak seg og viste seg offensiv i feltet hele konkurransen. Den norske gullvinneren i NM-terrengløp, Anna Marie Nordengen Sirevåg som løper for SK Vidar var kun sekundet bak sin lagvenninne Hoelsveen og krysset målstreken som nummer fem.

Totalt stilte Norge med fem jenter i juniorklassa. Tre av disse kommer fra vestlandet. Thea Charlotte Knutsen fra Varegg ble nummer åtte, Marte Hovland fra Vik løp inn til tiende plass og dagens siste løper, Nora Bergan fra Osterøy brøt dessverre konkurransen.

Med disse resultatene kunne jentene reise hjem med et fortjent sølv i lagkonkurransenbak Sverige, men foran Danmark.

Alle resultater