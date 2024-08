Det er en eventyrlig vekst for deltakelsen i norske ultraløp 2024, og til tross for at 23 av 85 er/har vært utsolgt, ligger det an til 35-40% vekst i forhold til fjorårets rekord på 5621 startende. Per nå har vi bokført 4984 starter, og foreløpig er 2813 er påmeldt kommende ultraløp.











