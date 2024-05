Andre nyheter om ultraløp og aktuelle linker finner du på: www.kondis.no/ultra

Forrige sesong 2023: Link til reportasjer, deltakertall og statistikk.

I oversikten nedenfor har vi oppdatert deltakerstatus for de norske ultraløpene som er terminfestet i 2024, de fleste av disse ligger også inne i Kondis' terminliste for løp utenfor bane. I tillegg ligger alle øvrige ultraløp som var arrangert i 2022-2023 i deltakeroversikten for sammenligningen sin skyld.



Siste nytt (30.05.)

Løpslista/påmeldingsstatusen lenger ned på denne siden oppdateres fortløpende!

BACKYARD ULTRA VOKSER MEST - I ANTALL OG DELTAKERE

De to neste backyard-løpene arrangeres i Nord-Norge, Narvik 15.06. og Kirkenes 29.06.

Det er foreløpig tidfestet 87 norske ultraløp i 2024

25 løp er arrangert hittil med 1.933 startende

62 løp gjenstår i 2024, med foreløpig 4.450 påmeldte.

Fjorårets rekord på 5567 deltakere i norske ultraløp kommer til å bli slått kraftig, det ligger an til en vekst på 20%.

Ecotrail Oslo topper med foreløpig 750 påmeldte på ultradistanse (utsolgt).

Også Skogvokteren Ultra, Lofoten Ultra-Trail, UltraBirken, Nøsen Hundreds, Romeriksåsen på langs, Jotunheimen Trail Run og Nærsned Backyard har over 200 påmeldte.

Flere kommende løp er utsolgt

15.06. Nøsen Hundreds er utsolgt på 100 miles

29.06. Romeriksåsen på langs er utsolgt med 350 påmeldte.

29.06. Lustrafjorden Inn er utsolgt på 50 km.

03.08. Jotunheimen Trail Run er utsolgt med 209 påmeldte på ultra.

06.08. Telegrafruta Ultra er utsolgt med 145 påmeldte.

17.08. Randaberg Backyard Ultra er utsolgt med 100 påmeldte.

07.09. Nærsnes backyard Run er utsolgt med 365 påmeldte.

23.11. Bislett 24-timers er utsolgt med 172 påmeldte.

Løpsreportasjer 2024:

Deltager- og påmeldingsstatus 2024:

Oppdateres regelmessig med tilgjengelige data:

Deltakerutvikling norske ultraløp 2002-2023:

Norske ultraløp med 100+ startende i 2023:

1 Ecotrail Oslo 413 2 Romeriksåsen på langs 237 3 Backyard Ultra Sandefjord** 216 4 Tromsø SkyRace Hamperokken (SISTE ÅR) 203 5 XREID Trollheimen (SISTE ÅR) 201 6 Lofoten UltraTrail 189 7 Styrkeprøven Rett Vest 8 og 10 fjell 189 8 Bislett 24-timers 162 9 Høstjakta 12-timers, Svolvær 161 10 Hardangervidda Marathon 155 11 Bislett 50KM (i) 152 12 Sandnes Ultratrail 151 13 Muruvik Backyard Ultra (Hell)** 149 14 Nøsen hundreds ultramaraton 144 15 UltraBirken 142 16 Tromsø Mountain Ultra NM terreng 127 17 Hell Backyard Ultra ** 115 18 Oslotrippelen 114 19 Nærsnes Backyard Run** 110 20 Soria Moria til Verdens Ende 108 21 Backyard Ultra Stavanger** 103

** På Backyard er kun de som har løpt over 43 km tatt med