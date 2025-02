Andre nyheter om ultraløp og aktuelle linker finner du på: www.kondis.no/ultra

Forrige sesong 2024: Link til reportasjer, deltakertall og statistikk.

I oversikten nedenfor har vi oppdatert deltakerstatus for de norske ultraløpene som er terminfestet i 2025, mange av disse ligger også inne i Kondis' terminliste for løp utenfor bane. I tillegg ligger alle øvrige ultraløp som var arrangert i 2023-2024 i deltakeroversikten for sammenligningen sin skyld.

Siste nytt (12.02.2025)

Løpslista/påmeldingsstatusen lenger ned på denne siden oppdateres ca. hver 14. dag!

Det ble en eventyrlig vekst for deltakelsen i norske ultraløp 2024, og det fortsetter i 2025. Etter 35 % vekst endte vi på 7703 starter i 2024, mens vi allerede nå har over 7900 påmeldte i 2025. 16 av årets løp er allerede utsolgt.

I fjor var det backyardløpene som vokste mest, en utvikling vi tror fortsetter i 2025. Løpsformen har virkelig slått an i Norge, enten det er snakk om "Last man standing" eller løp med maks 12 runder. Men også fjelløpene øker sterkt i popularitet.

Det er foreløpig tidfestet 89 norske ultraløp i 2025, men tallet vil nok øke til nærmere 100.

Vi takker for input om flere løp som er tidfestet og om evt. nye ultraløp

Minst 16 av 2025-løpene er allerede utsolgt, noe som dessverre er uungåelig da det ofte er praktiske begrensninger for arrangører å forholde seg til.

15.03. Sandnes Backyard utsolgt med 200 påmeldte

29.03. Ekeberg Backyard Ultra utsolgt med 100 påmeldte

25.04. Sandnes Ultratrail utsolgt på 100 miles med 70 påmelldte

26.04. Hell Backyard Ultra utsolgt med 205 påmeldte

10.05. Nekrotrail, Oslo utsolgt med 34 påmeldte

24.05. Ecotrail Oslo utsolgt (50+80 km) med 900 påmeldte

07.06. Lysefjorden Inn utsolgt med 398 påmeldte

08.06. Den stygge Andungen, Førde utsolgt med 60 påmeldte

14.06. Nøsen hundreds utsolgt med 325 påmeldte

28.06. Romeriksåsen på langs utsolgt med 400 påmeldte

02.08. Jotunheimen Trail Run med 356 påmeldte på 70K (1500 totalt)

13.09. Nærsnes backyard Run utsolgt med 408 påmeldte.

20.09. Oslotrippelen utsolgt med 125 påmeldte

20.09. Muruvik Backyard Ultra med 350 påmeldte

11.10. Hamar Backyard Ultra med 120 påmeldte

25.10. Backyard sandefjord utsolgt med 330 påmeldte.

Andre løp som kan bli utsolgt raskt er

25.04. Sandnes Ultratrail 50 miles med 8 ledige plasser

26.04. Røyse Ultraintervall med 2 ledige plasser

03.05. Hagemanns Backyard Svelvik med 28 ledige plasser

Deltager- og påmeldingsstatus 2025:

Oppdateres regelmessig med tilgjengelige data:

Deltakerutvikling norske ultraløp 2002-2024: (stipulert tall for 2024 per 7.10.)

Norske ultraløp med 100+ startende i 2024:

NORSKE ULTRALØP MED 100+ DELTAKERE I 2024: 1 Ecotrail Oslo 674 2 Romeriksåsen på langs 317 3 Lofoten UltraTrail 277 4 UltraBirken 263 5 Styrkeprøven Rett Vest 8 og 10 fjell 251 6 Muruvik Backyard Ultra (Hell)** (Verdens største backyard) 247 7 Backyard Ultra Sandefjord** 235 8 Nøsen hundreds ultramaraton 222 9 Sandnes Ultratrail 211 10 Skogvokteren Ultra 191 11 Jotunheimen Trail Run, Bygdin 177 12 Bislett 24-timers (i) 174 13 Fyr til Fyr, Herøy 163 14 Hardangervidda Marathon 151 15 Tromsø Mountain Ultra NM terreng 142 16 Høstjakta 12-timers, Svolvær 138 17 Soria Moria til Verdens Ende 137 18 Lysefjorden Inn 136 19 Backyard Ultra Stavanger** 126 20 Hell Backyard Ultra ** 117 21 Oslotrippelen 115 22 KRSUltra 111 23 Kyststien Trail Ultra, Larvik 109 24 Nærsnes Backyard Run** 100

** På Backyard er kun de som har løpt over 43 km tatt med