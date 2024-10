Det ble en eventyrlig vekst for deltakelsen i norske ultraløp 2024, og per nå vet vi at det ender med over 7000 startende, 25% vekst over fjorårets rekord på 5621 startende. For 2025 er påmeldingene i full gang, og noen løp er allerede utsolgt.











Artikkelen fortsetter under annonsen