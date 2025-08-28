Budor Løpefest ønsker å samle løpeglade fra fjern og nær i en inkluderende atmosfære om du er i konkurransemodus eller vil nyte en hyggelig løpetur i vakre omgivelser. Med distanser med godt spenn både i lengde og teknisk utfordring er det noe for enhver smak.

Budorfjellet med skogen og den friske lufta vil gi deltagerne en opplevelse i flott natur med panoramautsikt. Den tredje løpsfesten på Budor i fjor hadde 213 påmeldte og 186 fullførende deltakere. Med to dager igjen til festen starter på Budor er det klart at det blir satt en solid deltakerrekord med allerede 250 påmeldte. Den nye 10 km som den mest populære med foreløpig 105 på startlista. 80 er påmeldt halvmaraton og 65 på 5 km.

Stravasegment - halvmaraton

I motsetning til i den gamle 10 kilometeren kommer løperne ifølge arrangøren ikke til å synke ned i myra, men flyte oppå kloppene innover fjellet! Den nye 10 km-løypa følger grusvegen i slak stigning nesten hele vegen til Målikrysset hvor det løpes på klopper store deler av vegen mot Svaen før nedfarten til mål. Løypa er totalt 10,9 km med ca. 221 høydemeter stigning.

Strava-segment - 10 km

Stravasegment - 5 km

PÅMELDING OG DELTAKERLISTE

Budor Løpefest har på kort tid fått ry på seg som en tøff utfordring som pirrer løpelystne med fokus på andre ting enn raske løyper og perser. Fra 54 på den eneste distansen i premiéreåret, økte oppslutningen til 140 i 2023 og altså 187 i 2024. Det arrangeres også gratis hinderløp for barna med forsering av lekeapparater i Koiedalen like ved start- og målområdet ved Budor Gjestegård. Fredag kan man innlede Budor-helga med å høre Thor Gotaas prate om løping på innpust og utpust.

Vinneren fra 2022 og 2024, Vegard Ølstad Dalberg, er klar for å utfordre seg på nytt i den drøye halvmaratonløypa på Budor. (Foto: Rolf Bakken)

Løpsprogram:

Kl. 10.00: Fellesstart Budorløpet – halvmaraton

Kl. 11.00: Fellesstart Budorløpet – 10 km

Kl. 11.10: Fellesstart Budorløpet – 5 km

Kl. 14.00: Fellesstart/puljestart Koiedalen rundt for barn

Mer info:

Påmelding og deltakerliste

Løpets nettsider

Budor Løpefest 2025 på Facebook

Samleside for Budor Løpefest på kondis.no