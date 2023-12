Kommende turrenn-sesong byr på en spennende nyhet for alle turløpere i og med at Skiplukker'n Langløpscup Innlandet ser dagens lys. Frem til nyttår kan det gjøres påmelding til de tre rennene samlet til sterkt rabattert pris. Rennene som inngår i cupen i premiéreåret er Budorrennet 6. januar, Stenfjellrunden 3. februar og Trysil Skimaraton 17. februar.

Morten Andreas Løchen som er en ivrig turløper og skaperen av den nye langløpscupen, forteller til Kondis at det vil bli snakk om utvidelser både i antall renn og geografisk spredning innenfor Innlandet fylke i fremtidige utgaver.

Skiplukker'n med Aslak Berglund i spissen er hovedsponsor for cupen som altså får navnet «Skiplukkern Langløpscup Innlandet». Idéen fikk Løchen fra Sverige hvor det har eksistert en nasjonal versjon av Ski Classics siden 2016. Årets svenske utgave har seks løp under navnet 157XCC Originals.

SPLI-konseptet minner om Hedmark skikrets' tidligere interne Sparebank 1 Langdistansecup, med den forskjell at i den nye cupen kan løpere tilsluttet klubber fra andre kretser selvsagt også delta.

Det er ønsket om å skape blest og øke interessen for turrenn som ligger bak nyskapningen. SPLI hadde også Lillehammer Troll Ski Marathon på kalenderen som det fjerde rennet og den ultimate finalen i premieréåret. Siden klubbene som stod bak det anerkjente rennet fra Venabygdsfjellet til Sjusjøen ikke lenger har resurser til å arrangere rennet, ble det dessverre bare med tanken.

Stakekvintett i gnistrende sol og knirkeføre i 2023-utgaven av Stenfjellrunden fra Gåsbu. (Foto: Rolf Bakken)

Poengsystem

Poengsystemet følger samme prinsipp som i World Cup i langrenn, men her er det de 60 første av hvert kjønn som får poeng i hvert renn. Poengene blir dermed fordelt med 200 poeng til vinneren , 170 poeng til nummer 2 , 150 poeng til nummer 3 og nedover til nummer 60 som får 1 poeng slik: 200-170-150-130-120-105-100-95-90-85-80-76-72-68-64-60-57-54-51-48-45-43-41-39-37-35→2-1.

Ledertrøyer

Det vil være tre ledertrøyer for hvert kjønn. Den ene vil være i Skiplukkern's blåfarge, og vil til enhver tid bæres av den som har flest poeng i cupen. Den mørkegrønne ledertrøya er for veteranklassen 50+ (dvs. f. 1974 eller før). Den rosa trøya er for U23-klassen (dvs. f. 2001 eller senere). Ref. Skiforbundets regler om aldersklasser. Vinneren av fjorårets renn kan gå med ledertrøya i det første rennet på Budor. Ledertrøyene samles inn etter premieutdelingene, slik at de er på plass til neste renn og blir delt ut på startnummerutdelingen. Ledertrøya blir utlevert odel og eie etter det siste rennet som i sesong I blir Trysil Skimaraton på Østby 17. februar.

Startordning

Det vil som vanlig være selvseeding i Budorrennet, Stenfjellrunden og Trysil Skimaraton. For alle rennene gjelder følgende: Det vil bli holdt av seks plasser til de som har en av ledertrøyene, de tre damene foran til høyre og de tre herrene foran til venstre. Disse startposisjonene kan benyttes om løperen selv ønsker det.

Flour- og søppel-forbud

I henhold til det de nye reglene for skirenn denne sesongen, blir det også fluorforbud i SPLI. Vi har ikke testapparater hos oss, men Skiforbundet har sagt at de vil kunne komme på besøk også ved turrennarrangementer i vinter. Dersom en funksjonær ser at en løper slipper fra seg søppel utenfor de oppgitte sonene ved drikkestasjonene, vil løperen få et tillegg i løpstiden på 15 minutter.

Premiering

Utdeling av premier og ledertrøyer vil finne sted om lag en time etter at første løper har kommet i mål. Hvert enkelt renn har sin egen premiering, og det er disse tider som vil være gjeldende her. Etter siste renn vil de seks ledertrøyene deles ut til de respektive vinnerne til odel og eie. De tre beste i sammendraget vil få pengepremier. Premiene i U23 og 50+-klassene er ledertrøyer.

Alle som deltar i de tre rennene i cupen er med i trekningen av egne uttrekkspremier etter målgang i Trysil Skimaraton.

Utforsegment

Skiplukker'n vil også premiere den løperen med bestetid på løpsdagen i et markert utfor-segment på Strava som vil være tydelig markert med beachflagg der segmentet starter og slutter.

Det var flotte forhold i Trysil Skimaraton i 2023 selv om rennet måtte legges til reservetraséen pga. vind på fjellet. (Foto: Jonas Sjögren)

Les mer om Skiplukker'n Langløpscup Innlandet:

Trysil Skimaratons nettsider

Skiplukker'n Langløpscup Innlandet på Facebook