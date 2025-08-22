Dessverre ble den lengste distansen også i år avlyst pga. få påmeldinger. I konkurranseklassene på 22 km stilte 36 løpere til start i tillegg til 4 på trim uten tidtakinng. 

Feltet ble hele veien ledet an av Petter Austberg Bjørn som med bestetid, 1:45:15, også satte ny løyperekord til tross for at løypa var lagt om og tilføyd et par hundre meter. Osingen Jon Osmoen fulgte snaue to minutter bak alvdølen. Det var også svært nære på for tynsetingen Berit Nordstad som beste dame på 2:03:44 var ett eneste sekund bak løyperekorden.

Petter Austberg Bjørn. (Foto: Inge Haugen)

På 6 km og 1 km var det svært gledelig med betraktelig økt deltakelse blant de yngste, over 50 barn var i aksjon og fikk virkelig prøve seg med god støtte fra Solan Gundersen.

Start 6km (Foto: Stian Hogstad)

Halvmaraton 22 km konkurranse  menn:

PlassNavnKlubbKlasseTid
1Petter Austberg BjørnAlvdalM20-291:45:15
2Jon OsmoenOs ILM30-391:47:10
3Vegard NestebyTrondheimM20-291:57:34
4Pål EggsetAlvdal ILM30-391:57:37
5Kristoffer SandtrøenTynset IFM30-391:57:40
6Nils Helge KirkbakkTylldal IL / Team Bare RørM30-392:02:29
7Per Ellef NygaardAlvdal ILM20-292:06:22
8Jon Kvakkestad FlatenAlvdal IL / Team SavalenM15-172:11:29
9Sivert SlåenAlvdalM30-392:11:40
10Axel Nymoen SlettanTynset IF / Team Bare RørM30-392:11:43
11Kristian Flaten EspelandAlvdal TurforeningM30-392:22:32
12Arnfinn StorliTynset IFM40-492:23:45
13Geir Arne KjølhaugAlvdal ILM30-392:24:41
14Lars Fredrik EggenTylldalenM30-392:25:18
15Hans RasmussenAlvdalM40-492:25:23
16Magnus Smedplass JensenAlvdal ILM30-392:26:17
17Ola SandeggenFreerunnerlosjenM30-392:33:25
18Simen NyhusSpartan Team AlvdalM40-492:43:12
19Sigve HagesæterAlvdalM20-292:46:03
20Bård KjønsbergFolldal IFM40-492:46:51
21Andreas Thoresen StorstrømAlvdalM30-392:47:28
22Bjørnar BrendryenFolldal IFM50-592:51:33
23Jon Erling BrændStai if, Avd. østM50-592:58:29
24Amund Tangen BondalTolga BadmintonM40-493:03:23
25Stian BrandsnesAlvdalM40-493:07:42
     

Halvmaraton 22 km konkurranse kvinner:

1Berit NordstadTynsetK40-492:03:44
2Anina Flaten EspelandAlvdal TurforeningK20-292:13:36
3Turi Thoresen NenseterAlvdalK20-292:14:49
4Eline Grindflek GranåsRen-Eng FIKK20-292:16:11
5Louise SkakRomerike ULK/ Fjelltid FolldalK40-492:23:14
6Camilla JohnsrudRendalenK40-492:23:58
7Ida Ulvmoen BrændStor-Elvdal SkiklubbK15-172:39:32
8Maren LosgårdAlvdalK30-392:44:40
9Martea BergumØyer-Tretten IFK20-292:46:37
10Siri EggsetAlvdal ILK30-392:47:25
11Adelheid OlsenTylldalenK40-493:52:00
     

6 km åpen klasse menn:

0Sivert BrandsnesAlvdalBarn u 15 år0:35:58
0Jim Harald OlsbyOttestad ILTrim0:36:16
0Håkon RønningenAlvdalBarn u 15 år0:37:15
0Per Marius NyhusAlvdal ILBarn u 15 år0:38:19
0Cristian HauglandAlvdal IlTrim0:39:28
0Ric Andreas SteienAlvdal ilBarn u 15 år0:41:52
0Elvin Maana SandeggenAlvdal ILBarn u 15 år0:43:49
0Petter Eggen RedtrøenTylldalenBarn u 15 år0:46:12
0John Martin LienAlvdalBarn u 15 år0:47:27
0Magnus EngetAlvdal ILBarn u 15 år0:47:33
0Christian Borkhus BjørnAlvdal ILBarn u 15 år0:47:50
0Tor Christen BjørnAlvdal ILTrim0:47:53
0Eirik Thoresen StorstrømAlvdal ILBarn u 15 år0:48:01
0Linus Klingenberg RebniAlvdalBarn u 15 år0:48:05
0Ola Lohne TronsmoenAlvdal ILBarn u 15 år0:48:42
0Tahir MurlvAlvdal ILBarn u 15 år0:49:37
0Herman LedangAlvdal ILBarn u 15 år0:50:33
0Ellev Maana SandeggenAlvdal ILBarn u 15 år0:55:10
0Aleksandr RyzhyiAlvdalBarn u 15 år1:12:58
     

6 km åpen klasse kvinner:

0Veronica MartyniukAlvdalBarn u 15 år0:40:25
0Lilja MoenTylldalenBarn u 15 år0:46:08
0Ulviye MutlvAlvdal ILBarn u 15 år0:47:14
0Katrine MoTynset IFTrim0:48:16
0Mari Lohne TronsmoenAlvdal ILBarn u 15 år0:48:45
0Olava FollstadAlvdal ILBarn u 15 år0:48:48
0Tuva Meier RøstbøAlvdal ILBarn u 15 år0:50:17
0Elida Maana SandeggenAlvdal ILBarn u 15 år0:50:23
0Ida Marie NyhusAlvdal ILBarn u 15 år0:50:28
0Maren FollstadAlvdal ILTrim0:51:45
0Agnes FollstadAlvdal ILBarn u 15 år0:51:49
0Ingrid FollstadAlvdal ILTrim0:55:17
0Emilie Skamfer MoldstadAlvdal ILBarn u 15 år0:56:44
0Maja LedangAlvdal ILBarn u 15 år1:08:51
     

Halvmaraton 22  km åpen klasse menn:

0Jan Arne Østgård SolhaugAlvdalTrim3:14:36
     

Halvmaraton 22 km åpen klasse kvinner:

0Silje WangTylldal ILTrim3:52:22
0Hilde RedtrøenTylldal ILTrim3:52:25
0Tone EggestadTylldal ILTrim3:52:28

Klasevis resultater på EQ-Timing 
Løpets nettsider 
Løpets facebookside
Samleside for Solan Gundersens Bergmaraton