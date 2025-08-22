Ny løyperekord i Solan Gundersens Bergmaraton i Alvdal
Den fjerde utgaven av Solan Gundersens Bergmaraton ble avviklet lørdag 16. august på Steimoegga. Det var noe vind på toppene, men ellers overskyet og utmerket løpevær.
Dessverre ble den lengste distansen også i år avlyst pga. få påmeldinger. I konkurranseklassene på 22 km stilte 36 løpere til start i tillegg til 4 på trim uten tidtakinng.
Feltet ble hele veien ledet an av Petter Austberg Bjørn som med bestetid, 1:45:15, også satte ny løyperekord til tross for at løypa var lagt om og tilføyd et par hundre meter. Osingen Jon Osmoen fulgte snaue to minutter bak alvdølen. Det var også svært nære på for tynsetingen Berit Nordstad som beste dame på 2:03:44 var ett eneste sekund bak løyperekorden.
På 6 km og 1 km var det svært gledelig med betraktelig økt deltakelse blant de yngste, over 50 barn var i aksjon og fikk virkelig prøve seg med god støtte fra Solan Gundersen.
Halvmaraton 22 km konkurranse menn:
|Plass
|Navn
|Klubb
|Klasse
|Tid
|1
|Petter Austberg Bjørn
|Alvdal
|M20-29
|1:45:15
|2
|Jon Osmoen
|Os IL
|M30-39
|1:47:10
|3
|Vegard Nesteby
|Trondheim
|M20-29
|1:57:34
|4
|Pål Eggset
|Alvdal IL
|M30-39
|1:57:37
|5
|Kristoffer Sandtrøen
|Tynset IF
|M30-39
|1:57:40
|6
|Nils Helge Kirkbakk
|Tylldal IL / Team Bare Rør
|M30-39
|2:02:29
|7
|Per Ellef Nygaard
|Alvdal IL
|M20-29
|2:06:22
|8
|Jon Kvakkestad Flaten
|Alvdal IL / Team Savalen
|M15-17
|2:11:29
|9
|Sivert Slåen
|Alvdal
|M30-39
|2:11:40
|10
|Axel Nymoen Slettan
|Tynset IF / Team Bare Rør
|M30-39
|2:11:43
|11
|Kristian Flaten Espeland
|Alvdal Turforening
|M30-39
|2:22:32
|12
|Arnfinn Storli
|Tynset IF
|M40-49
|2:23:45
|13
|Geir Arne Kjølhaug
|Alvdal IL
|M30-39
|2:24:41
|14
|Lars Fredrik Eggen
|Tylldalen
|M30-39
|2:25:18
|15
|Hans Rasmussen
|Alvdal
|M40-49
|2:25:23
|16
|Magnus Smedplass Jensen
|Alvdal IL
|M30-39
|2:26:17
|17
|Ola Sandeggen
|Freerunnerlosjen
|M30-39
|2:33:25
|18
|Simen Nyhus
|Spartan Team Alvdal
|M40-49
|2:43:12
|19
|Sigve Hagesæter
|Alvdal
|M20-29
|2:46:03
|20
|Bård Kjønsberg
|Folldal IF
|M40-49
|2:46:51
|21
|Andreas Thoresen Storstrøm
|Alvdal
|M30-39
|2:47:28
|22
|Bjørnar Brendryen
|Folldal IF
|M50-59
|2:51:33
|23
|Jon Erling Brænd
|Stai if, Avd. øst
|M50-59
|2:58:29
|24
|Amund Tangen Bondal
|Tolga Badminton
|M40-49
|3:03:23
|25
|Stian Brandsnes
|Alvdal
|M40-49
|3:07:42
Halvmaraton 22 km konkurranse kvinner:
|1
|Berit Nordstad
|Tynset
|K40-49
|2:03:44
|2
|Anina Flaten Espeland
|Alvdal Turforening
|K20-29
|2:13:36
|3
|Turi Thoresen Nenseter
|Alvdal
|K20-29
|2:14:49
|4
|Eline Grindflek Granås
|Ren-Eng FIK
|K20-29
|2:16:11
|5
|Louise Skak
|Romerike ULK/ Fjelltid Folldal
|K40-49
|2:23:14
|6
|Camilla Johnsrud
|Rendalen
|K40-49
|2:23:58
|7
|Ida Ulvmoen Brænd
|Stor-Elvdal Skiklubb
|K15-17
|2:39:32
|8
|Maren Losgård
|Alvdal
|K30-39
|2:44:40
|9
|Martea Bergum
|Øyer-Tretten IF
|K20-29
|2:46:37
|10
|Siri Eggset
|Alvdal IL
|K30-39
|2:47:25
|11
|Adelheid Olsen
|Tylldalen
|K40-49
|3:52:00
6 km åpen klasse menn:
|0
|Sivert Brandsnes
|Alvdal
|Barn u 15 år
|0:35:58
|0
|Jim Harald Olsby
|Ottestad IL
|Trim
|0:36:16
|0
|Håkon Rønningen
|Alvdal
|Barn u 15 år
|0:37:15
|0
|Per Marius Nyhus
|Alvdal IL
|Barn u 15 år
|0:38:19
|0
|Cristian Haugland
|Alvdal Il
|Trim
|0:39:28
|0
|Ric Andreas Steien
|Alvdal il
|Barn u 15 år
|0:41:52
|0
|Elvin Maana Sandeggen
|Alvdal IL
|Barn u 15 år
|0:43:49
|0
|Petter Eggen Redtrøen
|Tylldalen
|Barn u 15 år
|0:46:12
|0
|John Martin Lien
|Alvdal
|Barn u 15 år
|0:47:27
|0
|Magnus Enget
|Alvdal IL
|Barn u 15 år
|0:47:33
|0
|Christian Borkhus Bjørn
|Alvdal IL
|Barn u 15 år
|0:47:50
|0
|Tor Christen Bjørn
|Alvdal IL
|Trim
|0:47:53
|0
|Eirik Thoresen Storstrøm
|Alvdal IL
|Barn u 15 år
|0:48:01
|0
|Linus Klingenberg Rebni
|Alvdal
|Barn u 15 år
|0:48:05
|0
|Ola Lohne Tronsmoen
|Alvdal IL
|Barn u 15 år
|0:48:42
|0
|Tahir Murlv
|Alvdal IL
|Barn u 15 år
|0:49:37
|0
|Herman Ledang
|Alvdal IL
|Barn u 15 år
|0:50:33
|0
|Ellev Maana Sandeggen
|Alvdal IL
|Barn u 15 år
|0:55:10
|0
|Aleksandr Ryzhyi
|Alvdal
|Barn u 15 år
|1:12:58
6 km åpen klasse kvinner:
|0
|Veronica Martyniuk
|Alvdal
|Barn u 15 år
|0:40:25
|0
|Lilja Moen
|Tylldalen
|Barn u 15 år
|0:46:08
|0
|Ulviye Mutlv
|Alvdal IL
|Barn u 15 år
|0:47:14
|0
|Katrine Mo
|Tynset IF
|Trim
|0:48:16
|0
|Mari Lohne Tronsmoen
|Alvdal IL
|Barn u 15 år
|0:48:45
|0
|Olava Follstad
|Alvdal IL
|Barn u 15 år
|0:48:48
|0
|Tuva Meier Røstbø
|Alvdal IL
|Barn u 15 år
|0:50:17
|0
|Elida Maana Sandeggen
|Alvdal IL
|Barn u 15 år
|0:50:23
|0
|Ida Marie Nyhus
|Alvdal IL
|Barn u 15 år
|0:50:28
|0
|Maren Follstad
|Alvdal IL
|Trim
|0:51:45
|0
|Agnes Follstad
|Alvdal IL
|Barn u 15 år
|0:51:49
|0
|Ingrid Follstad
|Alvdal IL
|Trim
|0:55:17
|0
|Emilie Skamfer Moldstad
|Alvdal IL
|Barn u 15 år
|0:56:44
|0
|Maja Ledang
|Alvdal IL
|Barn u 15 år
|1:08:51
Halvmaraton 22 km åpen klasse menn:
|0
|Jan Arne Østgård Solhaug
|Alvdal
|Trim
|3:14:36
Halvmaraton 22 km åpen klasse kvinner:
|0
|Silje Wang
|Tylldal IL
|Trim
|3:52:22
|0
|Hilde Redtrøen
|Tylldal IL
|Trim
|3:52:25
|0
|Tone Eggestad
|Tylldal IL
|Trim
|3:52:28
Klasevis resultater på EQ-Timing
Løpets nettsider
Løpets facebookside
Samleside for Solan Gundersens Bergmaraton