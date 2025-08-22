Dessverre ble den lengste distansen også i år avlyst pga. få påmeldinger. I konkurranseklassene på 22 km stilte 36 løpere til start i tillegg til 4 på trim uten tidtakinng.

Feltet ble hele veien ledet an av Petter Austberg Bjørn som med bestetid, 1:45:15, også satte ny løyperekord til tross for at løypa var lagt om og tilføyd et par hundre meter. Osingen Jon Osmoen fulgte snaue to minutter bak alvdølen. Det var også svært nære på for tynsetingen Berit Nordstad som beste dame på 2:03:44 var ett eneste sekund bak løyperekorden.

Petter Austberg Bjørn. (Foto: Inge Haugen)

På 6 km og 1 km var det svært gledelig med betraktelig økt deltakelse blant de yngste, over 50 barn var i aksjon og fikk virkelig prøve seg med god støtte fra Solan Gundersen.

Start 6km (Foto: Stian Hogstad)

Halvmaraton 22 km konkurranse menn: Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Petter Austberg Bjørn Alvdal M20-29 1:45:15 2 Jon Osmoen Os IL M30-39 1:47:10 3 Vegard Nesteby Trondheim M20-29 1:57:34 4 Pål Eggset Alvdal IL M30-39 1:57:37 5 Kristoffer Sandtrøen Tynset IF M30-39 1:57:40 6 Nils Helge Kirkbakk Tylldal IL / Team Bare Rør M30-39 2:02:29 7 Per Ellef Nygaard Alvdal IL M20-29 2:06:22 8 Jon Kvakkestad Flaten Alvdal IL / Team Savalen M15-17 2:11:29 9 Sivert Slåen Alvdal M30-39 2:11:40 10 Axel Nymoen Slettan Tynset IF / Team Bare Rør M30-39 2:11:43 11 Kristian Flaten Espeland Alvdal Turforening M30-39 2:22:32 12 Arnfinn Storli Tynset IF M40-49 2:23:45 13 Geir Arne Kjølhaug Alvdal IL M30-39 2:24:41 14 Lars Fredrik Eggen Tylldalen M30-39 2:25:18 15 Hans Rasmussen Alvdal M40-49 2:25:23 16 Magnus Smedplass Jensen Alvdal IL M30-39 2:26:17 17 Ola Sandeggen Freerunnerlosjen M30-39 2:33:25 18 Simen Nyhus Spartan Team Alvdal M40-49 2:43:12 19 Sigve Hagesæter Alvdal M20-29 2:46:03 20 Bård Kjønsberg Folldal IF M40-49 2:46:51 21 Andreas Thoresen Storstrøm Alvdal M30-39 2:47:28 22 Bjørnar Brendryen Folldal IF M50-59 2:51:33 23 Jon Erling Brænd Stai if, Avd. øst M50-59 2:58:29 24 Amund Tangen Bondal Tolga Badminton M40-49 3:03:23 25 Stian Brandsnes Alvdal M40-49 3:07:42 Halvmaraton 22 km konkurranse kvinner: 1 Berit Nordstad Tynset K40-49 2:03:44 2 Anina Flaten Espeland Alvdal Turforening K20-29 2:13:36 3 Turi Thoresen Nenseter Alvdal K20-29 2:14:49 4 Eline Grindflek Granås Ren-Eng FIK K20-29 2:16:11 5 Louise Skak Romerike ULK/ Fjelltid Folldal K40-49 2:23:14 6 Camilla Johnsrud Rendalen K40-49 2:23:58 7 Ida Ulvmoen Brænd Stor-Elvdal Skiklubb K15-17 2:39:32 8 Maren Losgård Alvdal K30-39 2:44:40 9 Martea Bergum Øyer-Tretten IF K20-29 2:46:37 10 Siri Eggset Alvdal IL K30-39 2:47:25 11 Adelheid Olsen Tylldalen K40-49 3:52:00 6 km åpen klasse menn: 0 Sivert Brandsnes Alvdal Barn u 15 år 0:35:58 0 Jim Harald Olsby Ottestad IL Trim 0:36:16 0 Håkon Rønningen Alvdal Barn u 15 år 0:37:15 0 Per Marius Nyhus Alvdal IL Barn u 15 år 0:38:19 0 Cristian Haugland Alvdal Il Trim 0:39:28 0 Ric Andreas Steien Alvdal il Barn u 15 år 0:41:52 0 Elvin Maana Sandeggen Alvdal IL Barn u 15 år 0:43:49 0 Petter Eggen Redtrøen Tylldalen Barn u 15 år 0:46:12 0 John Martin Lien Alvdal Barn u 15 år 0:47:27 0 Magnus Enget Alvdal IL Barn u 15 år 0:47:33 0 Christian Borkhus Bjørn Alvdal IL Barn u 15 år 0:47:50 0 Tor Christen Bjørn Alvdal IL Trim 0:47:53 0 Eirik Thoresen Storstrøm Alvdal IL Barn u 15 år 0:48:01 0 Linus Klingenberg Rebni Alvdal Barn u 15 år 0:48:05 0 Ola Lohne Tronsmoen Alvdal IL Barn u 15 år 0:48:42 0 Tahir Murlv Alvdal IL Barn u 15 år 0:49:37 0 Herman Ledang Alvdal IL Barn u 15 år 0:50:33 0 Ellev Maana Sandeggen Alvdal IL Barn u 15 år 0:55:10 0 Aleksandr Ryzhyi Alvdal Barn u 15 år 1:12:58 6 km åpen klasse kvinner: 0 Veronica Martyniuk Alvdal Barn u 15 år 0:40:25 0 Lilja Moen Tylldalen Barn u 15 år 0:46:08 0 Ulviye Mutlv Alvdal IL Barn u 15 år 0:47:14 0 Katrine Mo Tynset IF Trim 0:48:16 0 Mari Lohne Tronsmoen Alvdal IL Barn u 15 år 0:48:45 0 Olava Follstad Alvdal IL Barn u 15 år 0:48:48 0 Tuva Meier Røstbø Alvdal IL Barn u 15 år 0:50:17 0 Elida Maana Sandeggen Alvdal IL Barn u 15 år 0:50:23 0 Ida Marie Nyhus Alvdal IL Barn u 15 år 0:50:28 0 Maren Follstad Alvdal IL Trim 0:51:45 0 Agnes Follstad Alvdal IL Barn u 15 år 0:51:49 0 Ingrid Follstad Alvdal IL Trim 0:55:17 0 Emilie Skamfer Moldstad Alvdal IL Barn u 15 år 0:56:44 0 Maja Ledang Alvdal IL Barn u 15 år 1:08:51 Halvmaraton 22 km åpen klasse menn: 0 Jan Arne Østgård Solhaug Alvdal Trim 3:14:36 Halvmaraton 22 km åpen klasse kvinner: 0 Silje Wang Tylldal IL Trim 3:52:22 0 Hilde Redtrøen Tylldal IL Trim 3:52:25 0 Tone Eggestad Tylldal IL Trim 3:52:28