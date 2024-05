(K+)Stort bildegalleri fra Grunnlovsmila:

Løyperekord, løpeglede og tredoblet deltakelse i Grunnlovsmila

André Berge som her gir dagens racebrief ved Skogmuseet til et rekordstort felt, dro i gang Grunnlovsmila i 2021 sammen med Amund Sigstad (helt til høyre). (Foto: Rolf Bakken)

Det er ingen tvil at det skyller en løpebølge over landet denne våren, og den har tydeligvis også nådd “de dype skoger”. Samme dag som Ilsengløpet tre mil unna mer enn doblet deltakelsen, ble det arrangert gateløp på 10 km i Elverum med samme økning i oppslutningen i forhold til de foregående utgavene. Med Strava som eneste tidtakersystem har ikke alle kommet med på listene, men foreløpig er 105 tider registrert av uoffisielt 118 løperne i mål.



Fra starten ved Elverum videregående skole.

(Video: Amund Sigstad)

Selv om det eksakte deltakerantallet er litt usikkert, er det imidlertid ingen tvil om suksessen som André Berge skal ha hovedæren for. Med 40, 42 og 46 deltakere med akkurat samme konsept i 2021, -22 og -23 ble det altså tilnærmet en tredobling av strømmen av løpere på den 10 km lange gang- og sykkelstien fra Elverum videregående skole til idrettsplassen i Heradsbygd. For løperne ble det rene triumfferden med masse norske flagg, heiarop og oppmuntringer skrevet på asfalten i “Tour de France-stil". Været var som i fjor av det sommerlige slaget med opp mot 20 varme maigrader og stedvis en svak vind skrått i mot.

Så hoppende glad var Kaja Melhus Sjølli etter å ha gjennomført sin 10 km. (Foto: Amund Sigstad)

Magnus fortsatt ubeseiret på hjemmebane

Løpet som de første to årene var et privat arrangement, hadde i år tiltrukket seg flere sterke løpere enn noen gang. Magnus Torp Antonsen fikk likevel ingen kamp om seieren, og elverumsingen med det elegante og effektive steget dokumenterte at formen er bedre enn noen gang 10 dager etter at det ble knepen “tjeideng” av Therese Johaug i Grue Halvmaraton.

Med 32:39 gikk det jevnt unna i 3:15-fart i den litt småkuperte løypa, bare fulgt av Ole Jørgen Rølsåsen som prøvde å følge kompisen fra start. I mål var det Kjartan Drageset-Helland som løp inn til en klar 2. plass på 34:02, mens Mads Buhaug ble en klar treer til slutt med 35:14.

Kjartan Drageset-Helland og Mads Buhaug passerer halvveis som andre- og tredjemann som også ble status i mål. (Foto: Amund Sigstad)

10 beste menn:

1 Magnus Torp Antonsen 32:39 2 Kjartan Drageset-Helland 34:02 3 Mads Buhaug 35:14 4 Martin Flismyren 35:47 5 Magnus Bleken 35:59 6 Vegard Osvold 36:45 7 Gøran Nilsen 36:55 8 Simen Solberg 37:42 9 Øyvin Bustad 37:46 10 Thomas Bjørneseth 37:55

Alle resultater

Oda leverte igjen

Oda Sandmo Kristoffersen som i fjor var suveren vinner av løpet på 42:11, brukte Grunnlovsmila til å finne igjen flyten og trene løpsdisponering uten tanke på sluttiden etter at mila i Grue 1. mai ikke gikk etter planen. Det var derfor en meget fornøyd Oda vi traff på idrettsplassen i Heradsbygda lørdag etter å ha forbedret sin SB med over minuttet til 41:40. Ina Berven fulgte som en god nummer to på 42:28, og Marit Halvorsen løp inn til 3. plass på 43:18.

Oda Sandmo Kristoffersen med bra flyt halvveis fulgt av Henrik Stensby. (Foto: Amund Sigstad)

Ina Berven passerte halvveis med ryggen til Oda i sikte. (Foto: Amund Sigstad)

Marit Halvorsen spurter inn til dagens 3. beste tid i dameklassen. (Foto: Line Viola Hvammen)

10 beste kvinner:

1 Oda Sandmo Kristoffersen 41:40 2 Ina Berven 42:28 3 Marit Halvorsen 43:18 4 Ann Katrin Wallace 46:55 5 Kristin Vardebakken 47:10 6 Linda Nygården Hanstad 47:14 7 Sara Severinsson 47:15 8 Lene Nylund 47:51 9 Marthe Aune 48:33 10 Ine Merethe Ripsrud 48:59

Alle resultater

Med løperglede i fokus bestod en stor, men ukjent andel av deltakerne i Grunnlovsmila av mosjonister som ikke hadde prøvd seg på distansen tidligere. Sånn sett var nok perseprosenten på høyde med de mange perseløpene som arrangeres mer sentralt på Østlandet. Noen typiske perseløype kan Grunnlovsmila ikke bli siden det er en A til B-løypa med vinden som en avgjørende x-faktor. Dessuten er ikke løypa rekordrask siden den har fire “fartsdumper” og totalt 60 høydemeter underveis.

Yes! Oppløpet i Grunnlovsmila er 2 km rett og langt og desto med kjærkomment når det blir nådd. (Foto: Amund Sigstad)

