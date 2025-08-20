Løpsleder Hans Terje Nesbråten har sendt oss denne rapporten fra Grue Backyard:

Vårt første backyard-arrangement må sies å være en suksess. Med maks 100 stk på startstreken er vi veldig fornøyd med å ha 97 påmeldte inkudert de 14 barna som var med på mini-backyard.

Været var helt topp, selv om det ble forholdsvis varmt midt på dagen. Dette var løperne godt forberedt på og hadde pakket mat og drikke for hele dagen og rigget seg godt til rette i god tid før kl. 08.00 på morgenen. Første start gikk kl. 09.00, og 75 sto klare på startstreken. Godt over halvparten hadde aldri løpt en backyard før så det var mange førstereisende, oss som arrangører inkludert hvor heller ingen hadde vært på eller løpt ett backyard. Med litt research føler jeg vi var godt forberedt vi også.

Pause-stemning under lavvoen ved Lindtjernet. (Foto: arrangøren)

Litt forfall var det naturlig nok på hver runde. Noen hadde som mål å løpe tre runder, noen var fornøyd med to, mens mange hadde som mål å fullføre alle runder. Flertallet siktet seg likevel mot 7 runder og ultradistansen, noe som hele 48 stykker gjennomførte. Mer imponerende var det allikevel at hele 11 løpere sto på startstreken for sin 12 runde - og alle de gjennomførte med glans.

Et tynnes i rekkene utover dagen, og seigeste gjør seg klare til nok en start. (Foto: arrangøren)

Taktikken avgjorde herreklassen

Seieren i herreklassen spådde vi ganske tidlig da en skilte seg veldig ut og klokket inn på ca 41 minutter på hver runde godt foran de andre. Taktikken gikk ikke som planlagt, og to andre herrer hadde valgt en annen taktikk og hadde litt ekstra å gi på sisterunden. Leif Ole Ramstad fra Gjøvik stakk litt overaskende av med seieren etterfulgt av Karl Fredrik Aarstad fra Sørumsand på 2.plass. Forhåndsfavoritten Stian Vik Birkestrand havnet på en 3. plass, men var godt fornøyd med sin første backyard ultra allikevel.

Plankekjøring for David Ansethmoen Eriksen og Pål Ebbel Elstøm….

Hjemmesesier i dameklassen

I dameklassen var Mia Nymoen fra Grue IL veldig sterk, og det var aldri noen trusler bakfra. Hun vant med god margin til Wanda Mashadi fra Hoka, som spurtslo nok en lokal gruejente, Zandra Krav, som endte på 3.plass. Alle 11 var strålende fornøyd med å ha gjennomført alle 12 rundene og klokket inn rundt 84 km, da løypa nok var i overkant 6,7 km.

Stemningen ute i løypa var veldig fin tidlig på. Alle løp, snakket og koste seg, men det ble roligere og roligere utover dagen ettersom kilomterne tynget løpesteget, men alle var likevel ved godt mot og kjempet tappert.

Den drøyt 6,7 km lnge runden i Grue Backyard bestod av 70 % stil, endel teknisk og småkupert som Daniel Freyer her er inne i. (Foto: arrangøren)

Mini

Kl 12.15 startet de minste på sin første runde. Den var på 900 meter som ble løpt tre ganger, en gang i timen for å kjenne på konseptet. De fikk pølser da de var ferdige og lekte og koste seg i pausene og var også heiagjeng når de voksne kom inn til mål etter endt runde.

Flere tilskuere tok turen innom flere ganger gjennom dagen for å følge utviklingen i løpet, og mange fulgte også med på nettet. På sisterunden ble det startet en livestream slik at de kunne følge med på innspurten etter ønske fra følgerne.

Alle var i mål til kl 21.00 og veldig fornøyde etter lang dag ute i skogen for både løpere, tilskuere, supportmannskap og funksjonærer. Det frister veldig til gjentagelse neste år, men først ser vi fram mot Gruemila 27. september.