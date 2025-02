21 år er gått siden den etiopiske legenden Kenenisa Bekele løp på 12.49,60. Grant Fisher er et godt stykke unna global legendestatus foreløpig, men i amerikansk sammenheng er han en av de virkelig store.

For ei uke siden satte han verdensrekord på 3000 m innendørs med 7.22,91, ei tid som også var bedre enn den amerikanske utendørsrekorden på distansen. 12.44,09-tida på 5000 m var også klart bedre enn hans egen amerikanske utendørsrekord på 12.46,96. Grant Fisher har også mannen som har den amerikanske rekorden på 10000 m med 26.33,84.

I fjor tok Fisher bronse på både 5000 og 10 000 m i OL, og et interessant spørsmål er om 27-åringen nå er blitt så mye bedre at han kan være den som ender Jakob Ingebrigtsens seiersrekke på 5000 m i globale mesterskap. Da Fisher satte verdensrekorden sin på 5000 m for ei uke siden, spurta han ned Cole Hocker, som var mannen som vant spurten om OL-gullet på 1500 m i Paris.

På 5000 meteren i Boston løp Grant Fisher så hardt og jevnt at det knapt var krefter til noen spurt.

–⁠ Dette var en tøff en, sa han i seiersintervjuet med letsrun.com. Etter at haren gav seg halvveis, måtte Fisher sjøl holde farten oppe, og han måtte grave djupt for å holde rundetidene på 30 og 31.

Franske Jimmy Gressier var den som hang med lengst og som til slutt ble nummer to. Med 12.54,92 satte han europeisk rekord på 5000 m innendørs. Den gamle hadde britiske Marc Scott med 12.57,08.