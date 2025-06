Mange vil nok si at det var i overkant varmt for løping i Nordmarka lørdag 21. juni. Kanskje spesielt for de som skulle ut på halvannen maratondistanse i Ultrakonkurransen (63,3 km). Allerede da de tøffeste av de tøffe startet klokka 08:00 viste temperaturmåleren 16 grader.

- Det er kanskje litt for varmt, sa en i arrangørstaben til Kondis.



Pål Golberg viste sin løpskapasitet med seier på halvmaraton

Det er en tøff løype som venter deltakerne på alle distansene. Halvmaratonløypa byr på omlag 470 høydemeter, og de fleste som har løpt noen meter i løypa opp mot Ullevålseter vet hvordan motbakkene kjennes. En som har kapasiteten i orden og som viste det til det fulle i dag, er langrennsløper Pål Golberg fra Gol IL. Han fikk følge av en erfaren motbakkeløper Halfdan-Emil Færø (Førde IL) og Tore Klungland (Bøler IF) på de første kilometerene. Sistnevnte måtte slippe de to etter hvert, men de to fremste fulgte hverandre lenge.

Til slutt var det Golberg som var sterkest, og løp i mål på 1.14.19. Den raskeste halvmaratonen i denne løypa noen gang. Den forrige rekorden tilhørte Karl Fremstad og var på 1.14.46. Halfdan-Emil Færø løp inn til andreplass 40 sekunder bak, på 1.14.59. På tredjeplass kom Sjur Molstad med 1.18.07.



Pål Golberg foran Halfdan-Emil Færø etter et par kilometer. Noen meter foran ligger Tore Klungland enn så lenge. (Foto: Tom-Arild hansen)

Guro Skøien Flatekval vant kvinneklassen

I kvinneklassen var det Guro Skøien Flatekval fra Team Flyge som tok seieren. For noen uker siden gikk hun til topps i Fornebuløpets 10 kilometer. I dag vant hun med 1.24.19. På andreplass kom Annie Bersagel fra IK Tjalve. Hun løp på 1.24.34. Ingrid Hannestad fra Kamp/Vestheim IF fulgte på tredjeplass med 1.26.18.



Guro Skøien Flatekval tok seieren i kvinneklassen. (Foto: Tom-Arild hansen)



Se flere bilder fra Nordmarka Skogsmaraton

265 bilder fra halvmaraton (K+)

114 bilder fra maraton (K+)

50 bilder fra ultra (K+)

Jostein Rogstad og Ingrid Nordmo best på maraton

Løypa på fulldistansen er heller ikke flat. Tvert imot. Her skal man forsere omtrent 750 høydemeter.

Jostein Rogstad fra SK Vidar var den som var raskest gjennom løypa, og noterte 2.43.03 i mål. Han løp seg til en luke allerede på de første kilometerene ut fra start. På andreplass kom Velledalen ILs Njål Tyssing, som løp på 2.49.49. Åsmund Sunde Valseth fra Koll IL var drøye minuttet bak, på 2.50.54.



Jostein Rogstad kjørte hardt allerede fra start og fikk en tidlig luke. Bak kommer Åsmund Sunde Valseth (478) og Njål Tyssing (233). (Foto: Tom-Arild hansen)



I kvinneklassen ble det overlegen seier til Ingrid Nordmo fra Kamp/Vestheim IF. Hun snek seg under tre timer i den harde løypa, med 2.59.31. Et snaut kvarter bak kom Natasha Sheel med 3.14.06, mens Aina Louise Haukeland tok tredjeplassen med 3.35.47.



Ingrid Nordmo fylte flasken like før start og tilførte væske allerede tidlig i løpet. (Foto: Tom-Arild hansen)

Simen Hjalmar Wästlund og Margrethe Frank vant ultradistansen

Først ut fra Idrettshøgskolen på Sognsvann lørdag morgen var ultraløperne. De skulle først legge bak seg helmaratonløypa, før de gikk løs på halvmaratonløypa etterpå.

Svenske Simen Hjalmar Wästlund var den som gjorde dette raskest i varmen. Han vant med ni minutter, og fikk tiden 4.43.44. Han passerte 21 km på 1.31.55. På andreplass kom Lars Monclair Kristensen på 4.52.46. På tredjeplass fulgte Ole-Kristian Berge fra Romerike Ultraløperklubb, med 5.07.02.



Svenske Simen Hjalmar Wästlund åpnet desidert hardest på ultra, og hadde 50 meters luke etter 400 meters løping. Han vant til slutt. (Foto: Tom-Arild hansen)

I kvinneklassen var det Margrethe Frank som var best. Hun løp i mål på 5.40.57, som er kun tre minutter bak løyperekorden til Sofia Marie Lindberg. Ved passering 21 km lå vinneren Frank nesten halvannet minutt bak Kristine Beate Walhovd (som har den nest raskeste tiden på adelskalenderen). Men Frank var altså først i mål.



Margrethe Frank var best på den aller lengste distansen, 63,3 km. (Foto: Tom-Arild hansen)



Kristine Beate Walhovd fra BUL tok andreplassen med 5.52.28, mens Victoria Rochelois fra SK Vidar ble nummer tre med 6.09.54.



Sebastian Hoff var en av 1146 som fulførte halvmaraton. (Foto: Tom-Arild Hansen)

Eirik Nordmo løp gjennom hele maratonløypa sammen med 326 fullførende. (Foto: Tom-Arild Hansen)

Ole-Kristian Berge (13) tok tredjeplassen mens Lars Monclair Kristensen (24) ble nummer to på ultradistansen. (Foto: Tom-Arild Hansen)





