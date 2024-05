Feltet fulgte ikke haren, som passerte på 58,93etter 400 m. Det var nok en litt for rask åpning for dette feltet. Malin Nyfors satte inn en skikkelig fartsøkning gjennom siste sving og fikk et solid forsprang. U18-VM-vinner fra Island, Anita Hinriksdottir, spurtet best på oppløpet, men ble likevel klart slått av Malin.

Artikkelen fortsetter under annonsen