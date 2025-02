Førde Rundt er et helt nytt gateløp som skal arrangeres for første gang i år. Datoen er 20. september og arrangør er Bedriftsidretten Vestland. Løypen i Førde Rundt går gjennom sentrumsgatene på en lørdag, så her vil det bli mulighet for både tilskuere og mange deltakere.

Det vil være både 5 km, 10 km og halvmaraton, med og uten tidtaking.

Det er Brit-Helen Simmenes i Bedriftsidretten Vestland som forteller at de nå ønsker å få i gang et skikkelig gateløp i Førde sentrum:

– Vi har bestemt oss for å kline til, og vi inviterer nå til et stort løp midt i Førde sentrum. Vi har møtt stor velvilje for løpet både i kommunen, næringslivet og blant folk i Førde.

Bedriftsidretten arrangerer fra før en løpskarusell i Førde, men dette er første gang at de arrangerer et stort gateløp i Førde sentrum. Distriktet er tidligere kanskje mest kjent for at Jølster Maraton går ikke så langt unna, men nå blir det altså et gateløp midt i byen.

Brit-Helen Simmenes er daglig leder av Bedriftsidretten Vestland. Nå vil hun ha et stort gateløp i Førde. (Foto: selfie)

Brit-Helen Simmenes i Bedriftsidretten Vestland kjenner vi godt som en løper på høyt nivå, hun har flere NM-medaljer fra både 5000 meter, 10 000 meter, halvmaraton og terrengløp. Nå ønsker hun å få både løpsglede og god stemning i Førde:

– Vi er inspirert av Energistafetten i Stavanger, New York Marathon og den gode stemninga i Tour de France. Gateløpet er et folkearrangement for både løpere og publikum, forteller Brit-Helen.

Førde Rundt sin egen logo. Klikk på den for å lese mer om Førde Rundt: