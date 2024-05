Håkon hadde med ikke mindre enn tre fartsholdere som hjalp ham helt frem til 1000 meter. Tiden er også ny banerekord på Øya stadion. Håkon hadde selv den gamle rekorden, satt for tre uker siden. Det var relativt varmt med ca 22 grader og noe vind under rekordløpet. Totalt fire løpere fullførte 1500 meter, men ingen var i nærheten av Håkon.

Håkon Moe Berg mot mål 20 sekunder foran nærmeste konkurrent. (Foto: Helge Langen)

Løpet var en del av det tradisjonsrike kretsmesterskapet i langdistanseløp for Sør-Trøndelag friidrettskrets som bortsett fra under Covid-pandemien har vært arrangert på 17. mai hvert år siden 2014. Det var også 10000 meter for menn og 5000 meter for kvinner, dessverre uten den helt store deltagelsen. Her ble det klare seiere til Alexander Kirkeberg på 31:30,16 og til Sunniva Isabel Cook på 17:30,47.

Håkon med sine fartsholdere fartsholderne fra venstre: Magnus Øyen, Ole Sivert Røyrhus, Håkon og Halvor Nymoen Winberg. (Foto: Helge Langen)

Resultater Åpent KM langdistanse 2024: