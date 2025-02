Endless Shore Ultra Trail er et løp for de som liker de lengste distansene og arrangeres for første gang fra stupetårnet på brygga i Moss lørdag 10. mai. Det blir to klassiske distanser å velge mellom: 100 miles og 50 miles, men mer nøyaktig 162 km og 86 km i dette tilfellet.

Det er Randi Aalgaard og Charlotte Rübberdt som står bak ultraløpet med målgang på idylliske Hellvikstrand i hjemkommunen Nesodden. Løpet følger i hovedsak kyststien gjennom fire kommuner langs Oslofjorden, fra Moss i sør til Nesodden i nord.

De som velger å løpe 100 miles starter turen med en runde rundt nydelige Jeløya før kursen går nordover på steinete strender, barnålstier i furuskog og mellom idylliske småhus langs kysten til tettsteder som Son, Hvitsten og Drøbak, mens de som velger 50 miles løper rett nordover fra starten. LØYPER

Både Randi og Charlotte er innflyttere på Nesodden og er blitt veldig glade i å løpe i terrenget på den idylliske odden. Begge er enige om at det er litt for få av de aller lengste løpene i nærheten, så på felles langturer har ideen om Endless Shore Ultra vokst frem. Kanskje spesielt med tanke på at det mer kjente og kjære løpet Soria Moria til Verdens Ende (SMVE) blir kansellert i 2025 (som vanligvis går i mai måned).

Ønsket er at løpet skal gi en uforglemmelig, men utfordrende reise gjennom noen av de mest naturskjønne landskapene på denne siden av Østlandet, med en blanding av lettløpt kyststi, steinete strender, kronglete røtter, fin furuskog, sjarmerende tettsteder, tette skoger og fantastiske utsikter. Det høres kanskje veldig idyllisk ut, men i ultraløp får man ingen kilometer gratis, heller ikke her. Det er kupert hele veien med en total stigning på 4500 høydemeter på den lengste distansen, så en real utfordring kan arrangørene love.

- Det er få uker siden løpet ble annonsert for første gang, og bare i overkant av to måneder igjen før startskuddet går, så vi er litt spente på hvor mange som kaster seg rundt og melder seg på. Vi håper på rundt 50 deltagere, men har plass til flere, sier Charlotte Rübberdt til kondis.no.



- Dersom interessen for løpet blir bra, vil vi se på et nytt løp igjen til neste år, men gjøre en vurdering på eksakt tidspunkt når SMVE er tilbake.



Per 26. februar er det 19 påmeldte, 10 på 100 miles og 9 på 50 miles.



Endless Shore Ultra Trail er stiftet som en frivillig, ideell organisasjon hvor målet vårt er å skape gode opplevelser på sti. Løpet vi arrangerer skal ikke generere profitt, men all inntekt går til å dekke kostnader og for å skape en fantastisk løpsopplevelse for alle som er med, med fokus på kvalitet og bærekraft.