Starten går ved Messehall B i det idylliske messeområdet i Tønsberg. Løperne kan velge to distanser, 5 km og 10 km. Begge løypene er selvsagt kontrollmålt og er et såkalt K-løp (Kondis kvalitetsløp). Løypa går i lett småkupert terreng på sykkelstien langs Hortensveien. Mens løpet er vel i gang, går startskuddet for barneløpet (under 12 år) over ca. 400 m. Det vanker selvsagt medalje til alle barna.



Kledd til nyttårsfeiring! Petter Solheim sammen med fornøyde barneløpere. Petter har deltatt i samtlige Nyttårsløp til nå og ryktene forteller at han skal også løpe jubileumsløpet i finstasen!

Løpet er først og fremst et mosjonsløp, og arrangementet er preget av at nyttårsfeiringen for mange innledes med løpet. Petter Solheim er en gjenganger som alltid fullfører løpet ulastelig antrukket med dress og flosshatt. I mål vanker det litt brus, twist og medalje til alle løperne inne i Messehallen B.

Løpet har en trofast kjerne med løpere som har oppdaget og setter pris på dette løpet. Vi får veldig gode tilbakemeldinger fra løperne på arrangementet vårt. Arrangøren Tønsberg Friidrettsklubb håper og tror på god deltakelse også i år, da været er mer egnet for løping enn skigåing slik det ser ut nå med værmeldingene.

De som ikke har meldt seg på enda kan gjøre dette på arrangørens nettside.

Løpet kan også følges på følgende sosiale medier:

