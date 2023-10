Med 256 sider er det redaksjonell rekord for O-boka. O-boka var riktignok like tykk i fjor, men da var det mange sider med resultathistorikk.

– Hvorfor er boka så tykk?

– Vel, sakene er mange og vi liker å få med oss mangfoldet i norsk orientering. Og når vi i tillegg sper på med et par langlesnings-saker, så blir boka tykk og god, sier Vidar Benjaminsen.

Han og Erik Borg gir ut O-boka som feirer 20 års jubileum. Den 21. utgaven kommer 20 år etter den første.

I årets utgave kan det blant annet leses om:

De «hemmelige» veteran-klubbene landet rundt. Helge Bovim har gått i dybden og bringer mye ukjent fram i lyset.

Kasper Harlem Fosser om hvordan det har vært å vokse opp uten faren,

O-paret som fikk hjemstedet ødelagt av flom og hvordan det har påvirket o-engasjementet.

Oppsalitten som varmet opp til Nordjysk 2-dages med å gå på ski på stranda ved Vesterhavet i Danmark.

Familien som så vidt unngikk å bli tatt av raskatastrofen i Gjerdrum, stilte i år lag på Venla.

Så er det selvsagt stoff om det sportslige og vinnere fra både fjern og nær og noe fra alle kretsene. – Papiret er ikke historie?

– Vi tenker at det er viktig at stoffet blir samlet mellom to permer. Bok er eksotisk og håndfast – den forsvinner ikke, smiler Vidar.

Som vanlig er det salgsstart på Blodslitet. Den er også å få kjøpt i mange klubber og på www.o-boka.no eller ved å sende en e-post eller ringe utgiverne, b-sats@online.no 932 04 790, erik.borg@gmail.com , 930 11 422.

Prisen pr. bok er 490 kroner.