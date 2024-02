Pressemelding 22.02:

Etter uventet store pågang har Offroad Finnmark besluttet å øke deltakerkapasiteten til Sparebank 1 Nord-Norge OF150 km til 250 eventyrlystne syklister.

Dette gjør det mulig for flere å delta i sommerens vakreste eventyr som starter i Alta den 27. juli kl. 10.00 med et rungende og tradisjonsrikt «THE RACE IS ON, GOOD LUCK TO YOU ALL» ut av lydanlegget.

- Vi hadde aldri forestilt oss i vår villeste fantasi at OF150 km skulle bli fulltegnet nesten seks måneder i forveien, sier en entusiastisk daglig leder for Offroad Finnmark Kjetil Johansen.

- I samarbeid med Joatkajávri Fjellstue har vi gjort nødvendige tilpasninger for å øke kapasiteten, samtidig som vi sikrer at alle deltakere får den servicen og maten de trenger, i tillegg til en trygg og spennende opplevelse.

Offroad Finnmark planlegger betydelige oppgraderinger, inkludert forbedrede fasiliteter, økt service, bedre beredskap, og forbedret tracking av deltakerne.

- Vi håper å unngå at noen må stå på sidelinjen. Men skulle det vise seg at også 250 plasser ikke er nok, står vi klare til å vurdere ytterligere utvidelser, legger Kjetil Johansen til.

For å sikre din plass ved startlinjen, oppfordres potensielle deltakere til å melde seg på snarest mulig.

Daglig leder i Offroad Finnmark, Kjetil Johansen. (Foto: Foto Bruce Hammersley)

Offroad Finnmarks nettsider

Offroad Finnmark på facebook

Offroad Finnmark på Instagram