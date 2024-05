Det var i Per Halle Invitational at Håkon Moe Berg fra Kyrksæterøra gjorde sitt gode løp på 1500 meter. Stevnet hadde 800, 1500 og 5000 meter på programmet, fra ungdommer til senior.

1500 meter

Hard åpning: Store deler av feltet fulgte haren, Sondre Svarholt i 700 m, og her etter 750 m, halvveis i løpet, er det fortsatt mange som ligger rett bak Håkon Moe Berg.



På 1500 meter for menn senior gjorde Sondre Svarholt en skikkelig harejobb og drog opp farten slik at Håkon Moe Berg kunne gjennomføre de to siste rundene i et fenomenalt sololøp på jakt etter sitt første løp under 3:40. Det gikk akkurat, han klokket inn på 3:39.16. Det var ingen som klarte å følge ham på det kjøret, men Kristoffer Sagli og Moa Abounnachat Bollerød kom nærmest.



Utklassing: Haren på 1500 m, Sondre Svarholt, heier på Håkon Moe Berg de siste meterne mot mål. Som vi ser vinner han med solid margin. Først i resten av feltet er Moa Bollerød, som fulgte Håkon lengst.





Kampen om andreplassen: Moa Bollerød var nr. 2 i store deler av løpet, men ble passert av Kristoffer Sagli etter en god spurt på oppløpet.



1500 m - B-heat menn med mange juniorløpere



De tre beste i B-heatet: Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad, Ull-Kisa (nr. 112) ble beste i heatet av de som er under 18 år med 4.01.48. Vinneren av B-heatet ble Robin Wathne Nedrehagen, BUL (startnr. 79) med 3.58.02



Jenteklassene på 1500 m



Lovende ungjenter i J16: Venus Abraham Teffera (tv) og Aurora Kanutte Brandt Sande satte begge perser med 4-5 sekunder. Begge er fortsatt 15 år, men fyller snart 16.



I de yngre klassene ble det i klassen for jenter 16 år også gjort noen gode løp på 1500 meter. Aurora Kanutte Brandt Sande fra Idrettslaget Koll og Venus Abraham Teffera fra Ullensaker/Kisa satte opp en skikkelig fart fra start, og Aurora vant på 4:31.57 med Venus halvannet sekund bak. Begge går inn høyt oppe på den norske aldersstatistikken.



J14: Kaja Holte Fjeldstad fra Urædd Friidrett løp inn til seier på 4:42.89, som er en god prestasjon i aldersklassen.





Vinner J13: Mai Strøm-Andersen fra Tyrving løper inn til 4:57.79.



De to beste i J13: Mai Strøm-Andersen (th) og Filippa Ramdahl-Gamst (th)



Gutteklassene på 1500 m

De beste 15- og 16-åringene: Vinner ble nr. 78 Axel Wold Møller fra Koll, nr. 2 ble nr. 83 Henrik Graver Odden fra Kragerø som er i tet ut fra start og nr. 3 ble nr. 117 Martin Sølvberg Tjelle, Nittedal.



Premiepall gutter 14 år: Vinner ble Eirik Eliassen, Runar med toer Sigurd Tepsel Sjulstad fra Larvik Turn til venstre og Viljar Solum Dahlberg, Fredrikstad på tredjeplass.



Delt seier i gutter 13 år: Fredrick Jablonski fra Sturla og Lasse Lysgård-Andersen fra Nittedal fikk begge 4.37.46 og dommerne klarte ikke å kåre én vinner, så dermed ble det to vinnere.

Kvinner 800 meter - Malin Hoelsveen vant på 2.03.41



Etter 350 meter: Haren, Laura van de Linden (nr. 132), sørger for en tøff åpning av 800 m-løpet og sørget for at alle i feltet åpnet for hardt og fikk en tung andrerunde. Kun Malin Hoelsveen og Ingeborg Østgård hadde en brukbar andrerunde.



Malin Hoelsveen sto for en av de gode prestasjonene under Per Halle Invitational. På 800 meter åpnet hun forrykende og fulgte haren og passerte første 400. på 59.18. Da hun passerte 600 meter på under 1:30, kunne det se ut til at hun kunne forbedre sin egen norske U20-rekord på 800 meter fra i fjor, som er på 2:01.63. Men det ble tungt også for Malin de siste 100 meterne. Hun stivnet og løp inn til tiden 2:03.41. Ingeborg Østgård og Anne Gine Løvnes fulgte på de neste plassene.



Starten for tre favoritter: Malin Hoelsveen som vant (i bane 7). Ingeborg Østgård som ble nr. 2 (i bane 6) og til venstre (i bane 8), Pernille Antonsen som hang med på åpningsfarten og der etter fulgte Malin Hoelsveen til 550 m. Men det var altfor fort, så Pernille avsluttet med å jogge de siste 250 meterne og ble sist i A-heatet.



Klar seier, men: Malin Hoelsveen vant, men etter en åpning på 58.18 på første 400 m, så gikk det ikke så fort på slutten.



Seiersmarginen ble bare på 1,4 sekunder. Malin ledet med en del mer på Ingeborg Østgård når det sto igjen 100 m. Persen til Malin er på 2:01,63. For seks dager siden løp hun på 2.03,34 i Frankrike. Nå gikk det noen hundredeler saktere - 2.03.41, men hun ble en erfaring rikere: Det koster å åpne på 58,18.



Kamp om 2. plassen: Ingeborg Østgård fighter seg forbi Anne Gine Løvnes inn mot mål og blir nr. 2.



Ingeborg lå nesten sist i feltet etter den raske førsterunden, men jobbet seg opp i feltet på bortre langside og lå på tredjeplass ut på oppløpet. Det ble en jevn duell med Anne Gine Løvnes om andreplassen og Ingeborg kom i mål på 2.04,82. Det er hennes beste 800 m-tid siden 2021, da hun satte pers på 2.03,30.



Lite, men sterkt B-heat på 800 m for damer



De tre beste i B-heatet: Vinner ble arrangørklubben Runars Selma Alison Boesen Skiaker på gode 2.08,85. Like bak kom nr.13 Astrid Cecilie Berntsen også under 2.10, mens nr. 3 ble nr. 66 Hanna Kristine Larsen tett over 2.10, med 2.10.03.



800 m menn:

Markus Westhagen satte personlig rekord



800 m-vinner: 21 år gamle Markus Westhagen (nr. 128) vant 800 m på 1.52.70 mens hans klubbkamerat fra SK Vidar, Lars Johansson Hauge (16 år -startnr. 39), ble nr. 3 på 1.54.24.





På oppløpet: Svenske Jonas Magnusson ble nr. 2 foran unge Lars Johansson Hauge og nr. 105 Nikolai Solum fra Tjalve på 4. plass.



800 m menn: B-heatet ble vunnet av tvillingbroren til Malin Hoelsveen, Mathias Hoelsveen, som her leder et samlet heat etter 380 m. Vinnertiden hans ble 2.00.36, dvs. litt raskere enn søsteren.



5000 meter menn



Fartsholder og vinner: Bare 10 minutter etter at Kristoffer Sagli fra Aure (i rød drakt) gikk i mål som nr. 2 på 1500 m og satte pers på 3.43.77, stilte han også som hare på 5000 m i drøye 4 runder. Bak Sagli ser vi dagens 5000 m-vinner, Mathias Flak.



5000 meter ble vunnet av Mathias Flak fra Steinkjer på 14.25,99, foran Mads Orø Olsen fra Ringerike Friidrettsklubb. Unge Per August Halle Haugen fra Idrettslaget Runar løp inn til en 9. plass på tiden 15:30.76, som er en god prestasjon for en som blir 16 først på lillejulaften og kanskje er bare 13-14 år i fysisk alder..

Men kanskje feltets sterkeste prestasjon ble gjort av Andreas Penne Nygård fra Sandnes Idrettslag. Han løper i klasse M40, og med en sluttid på 14:33.38 er det en imponerende god tid i denne aldersklassen. Den norske aldersrekorden for M40-44 er på 14:21.59. Innehaver er Ebrahim Abdulaziz, en rekord han satte da han var 42 år.





Kanskje feltets sterkeste prestasjon sto 42-åringen Andreas Penne Nygård fra Sandnes som ble nr. 3 totalt på gode 14:33.38.



Per August Halle Hauge som "fartsholder"

Minstemann: I runde etter runde, minst ni, tauet Per Halle Haugen på to av sine konkurrenter, svenske Hälles Henok Ande og klubbkamerat i Runar, Axel Gutterød Dabe.



Endelig: Bare noen få runder igjen går Hälles Henok Ande fram og drar en runde.





To runder igjen: 18 år gamle Axel Gutterød Dabe finner ut at han har masse krefter igjen og drar fra både Per August og Henok Ande.





Per August Halle Haugen løper 5000 meter i stevnet som bærer bestefarens navn: Per Halle. Her er mor Gunhild Halle Haugen i bakgrunnen som er stevneleder for Per Halles Invitational mens søster Ina Halle Haugen tar bilder med mobilen. Hun var litt småsyk og stilte derfor ikke i stevnet.



Per August Halle Haugen kom i mål på 15.30,76 som var hans mål. Første kilometeren gikk kanskje litt fort med en åpning på 3.00. I fjor var det bare to som løp fortere på 5000 m i 16-årsklassen.



Noen resultater fra Per Halle Invitational

1500 meter menn

10 beste:

Plass St. nr. Navn Klasse Klubb Tid 1 12 Håkon Moe Berg U20M KYRKSETERØRA 3:39.16 2 94 Kristoffer Sagli U23M AURE 3:43.77 3 15 Moa Abounnachat Bollerød SM SEM 3:44.12 4 20 Kristian Bråthen Børve U20M ULL-KISA 3:46.79 5 110 August Da Silva Sveen U23M JOTUN 3:47.34 6 18 Johannes Sandvik Bø U20M STORD 3:47.57 7 27 Vetle Farbu-Solbakken U23M IL BUL 3:47.94 8 54 Theodor Berre Jacobsen SM VIDAR 3:48.06 9 2 Arvid Öhrn SM Sverige 3:49.49 10 106 Simon N. Karlsen Steinshamn SM IL BUL 3:51.53

800 meter kvinner senior

Pos Bib Name Cat Team Time 1 45 Malin Hoelsveen U20W RAUFOSS 2:03.41 2 136 Ingeborg Østgård U23W TJALVE 2:04.82 3 73 Anne Gine Løvnes U23W TJALVE 2:05.04 4 131 Nora Kollerød Wold SW FREDRIKSTAD 2:07.04 5 47 Marte Hovland U20W VIK IL 2:07.08 6 135 Anniken Årebrot U23W ORION 2:07.83 7 122 Grethe Tyldum SW STEINKJER 2:07.85 8 64 Shanie Landen SW 2:08.03 9 126 Solveig Cristina H. Vråle SW TJALVE 2:08.06 10 101 Selma Alison B. Skisaker (B-heat) U20W RUNAR 2:08.85 11 13 Astrid Cecilie Berntsen U18W SKJALG 2:09.54 12 66 Hanna Kristine G. Larsen SW VIDAR 2:10.03 13 8 Pernille Karlsen Antonsen U23W NORNA SALHUS 2:12.87 14 80 Ingrid Kilvær Nilssen U23W HERØY 2:15.71 15 92 Amanda Rørvik U18W FØRDE 2:17.27





Uten en hånd på styret: Direktesport sørget for en god sending fra stevnet takket være en syklist som filmet teten i 300 m på hver runde, stort sett uten en hånd på sykkelstyret, pluss et kamera som tok film fra oppløpssiden og en speaker med solid bakgrunn fra løpsmiljøet.



