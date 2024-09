Å løpe halvmaraton i København søndag kl. 09.30 - 36 timer etter Diamond League-finalen på 1500 m fredag kveld - er fullt mulig for Jakob. Han har antydet at han vil forsøke seg på lengre distanser etter hvert. Bror Henrik og Live, Henriks kone, løp halvmaraton i København i fjor. Det gjorde også hans eldste bror Kristoffer. Det ernå bekreftet at Jakob har en avtale med arrangøren i København, men at han vil vente til etter 1500 m-finalen i Brüssel fredag kveld med å ta den endelige avgjørelsen. Og den har han tatt nå!



Arrangørens pressekonferanse lørdag kl. 15.00 sendes direkte på cphhalf.dk.



NRK1 sender direkte fra Copenhagen Half søndag fra kl. 8.25 til 10.45.



2561 norske påmeldt til Copenhagen Half søndag inkludert

Karoline Bjerkeli Grøvdal, Senay Fissehatsion og Awet Kibrab

Copenhagen Half 2024 nådde deltakertaket på 27000 allerede i løpet av ei knapp uke i desember i fjor. Likevel klarte over 2500 norske løpere å sikre seg en plass tidsnok til å få delta i søndagens halvmaraton i København. Nå er det over 29000 løpere på startlista etter at deltakere i det danske mesterskapet og eliteklassene er på plass.



Verdenseliten er på plass i København søndag inkludert verdensrekordholder Jacob Kiplimo, som er yngre enn vår egen Jakob, som fyller 24 år om seks dager. Kiplimo fyller 24 først 14. november. Da VM i terrengløp gikk i Århus i 2019 ble 18 år gamle Jacob Kiplimo nr. 2 i seniorklassen, mens vår Jakob ble nr. 12 i juniorklassen i en løype som passet Jakob dårlig. Den gang var disse to av de aller største langdistansetalentene som verden har sett.



I tet: Jacob Kiplimo leder VM i terrengløp i Århus i 2019, som 18-åring, og tar til slutt sølvmedaljen i seniorklassen. (Foto: Kjell Vigestad)



Siden har Jakob Kiplimo gått litt opp i distanse og har verdensrekorden på halvmaraton med 57.31. Han har ett VM-gull på halvmaraton og to VM-gull i terrengløp. Og han har fortsatt klart bedre pers på 5000 m enn vår Jakob med 12.40.96 satt på Bislett i år. Han har også over ett minutt bedre pers på 10 km gateløp med 26.41 mens Jakob Ingebrigtsen har 27.54 fra Hytteplanmila. Men dette er ikke hele sannheten. Vår Jakob har på ingen måte fått vist sitt potensiale på lengre distanser enn 3000 m, - selv med to VM-gull på 5000 m. Dessuten har Jakob Ingebrigtsen utviklet seg mer enn Ugandas Jacob siden de var 18 år.



Det er nå klart Jakob Ingebrigtsen stiller i Copenhagen Half:

Her er arrangørens pressemelding:

En ekstraordinær lækkerbisken venter det danske løbepublikum, når de søndag står klar for at heppe på omkring 30.000 løbere ved Copenhagen Half Marathon. I forreste startbølge vil navnet ’Ingebrigtsen’ skille sig ud på et af startnumrene blandt de internationale eliteløbere.

Jakob Ingebrigtsen – en af atletikkens absolut største, aktive ikoner har meldt sin ankomst.

“Jeg ser frem til at teste mig selv på halvmaraton for første gang i København. Normalt er det en distance, der passer godt til min træning, men efter en lang sæson på banen, hvor jeg har arbejdet frem mod 1500 meter, er det spændende at se, om jeg overhovedet kan nå i mål,” siger Jakob Ingebrigtsen.

De fleste vil kende verdensstjernen fra OL i Paris samt hans talrige rekorder på blandt andet 1500, 3000 og 5000 meter. Derfor er det grænsende til det sensationelle, at arrangøren bag Copenhagen Half Marathon Sparta Atletik & Løb kan introducere den 23-årige OL-guldvinder.

”Når en OL-guldvinder og en af verdens største løbefænomener vælger at løbe i København, så er det fordi byen, ruten og publikum leverer noget særligt. Det er en fremragende mulighed at kunne tilbyde det danske publikum og deltagerne at opleve Jakob Ingebrigtsen i duel med både verdensmesteren og verdensrekordholderen på halvmaraton. Det understreger for os, hvorfor Copenhagen Half Marathon er udsolgt på rekordtid, og hvorfor København er udvalgt til at afholde verdensmesterskaberne på distancen i 2026,” siger administrerende direktør for arrangøren Sparta Atletik & Løb, Dorte Vibjerg.



Verdensrekordholderen venter på startstregen

Jakob Ingebrigtsen har muligvis valgt en dansk kulisse, hvor han vil blive båret frem på flade veje gennem Københavns historiske bydele af et medlevende publikum. Men han har ikke skånet sig selv for konkurrence i det nok stærkeste elitefelt nogensinde i løbets historie.

På startstregen på Jagtvej vil han stå skulder mod skulder med blandt andre verdensrekordholderen på halvmaraton Jacob Kiplimo. Og den jævnaldrende ugander har gjort det klart, at han har valgt København, fordi det er her, han vil slå sin egen rekord. Ligeledes er den regerende verdensmester Sabastian Sawe fra Kenya kommet for at vinde.



Det er litt av et felt som stiller til start i København søndag kl. 09.30.



Elite menn - pulje A

Kun 8 europeiske løpere har fått plass i elite A - to av dem kommer fra Norge, eller kanskje tre. Resten kommer fra Afrika eller Japan. Dvs. startnummer 18 kommer fra Israel, men som navnet forteller er han fra Etiopia og blitt god der.



Vi ser også at startnummer 2 er reservert til en eller annen "ukjent" løper. Kanskje det er en løper fra Sandnes?



Det er også en del andre norske løpere som har fått plass i pulje Elite B:



Beste norske i fjor: Karoline Grøvdal sto for beste norske plassering i fjor med sjetteplass mens Senay Fissehatsion ble nr. 11 i herreklassen. (Foto: Kjell Vigestad)



Senay Fissehatsion, Ull-Kisa, har vært på høydetrening i 20 dager i Uganda og trent med Jacob Kiplimo. Han kom rett fra Uganda og trening i 2600 meters høyde til Knarvik hvor han vant 10 km med ett minutts margin. Dagen etter var han på plass i Drammen hvor han vant både 5 km og halvmaraton. 5 km-løpet gikk så fort som 13.50! På halvmaraton ble hans vinnertid 1.06.20, - noe han sa var treningsfart, Og det må det kanskje være om han skal klare sitt store og hårete mål: Å løpe halv i København på under timen.



Awet Kibrab, Ull-Kisa, har også vært i Afrika på høydetrening. Vi håper noen uker i Kenya gjør at han finner igjen den gode formen han hadde forrige sesong. I så fall kan det bli to norske løpere som sikter seg inn på en tid ned mot timen.



Arrangørens favoritter:

Uganda og Kenya i klassen for menn:

Jacob Kiplimo (23 år) satte den nåværende verdensrekorden i Lisboa i 2021 hvor han løp på utrolige 57.31. Siden da har han ikke blitt slått i noen av sine ytterligere tre starter på halvmaraton. Han har vunnet i Ras Al Khaimah, Newcastle og New York. I Beograd i mars forsvarte han sin VM-tittel i terrengløp. Jacob Kiplimo blir dermed den store favoritten.

Som regjerende verdensmester på halvmaraton er Sabastian Sawe også blant favorittene. Den 29 år gamle kenyaneren har fullt fokus på landeveiløp hvor han har en imponerende statistikk med seier i seks av åtte halvmaratonløp i sin karriere. Siste seieren kom i den tjekkiske hovedstaden Praha i april på 58.24 som da var årsbeste i verden.

Vinneren av CPH Half i fjor, Edward Cheserek, var da en høyst uventet vinner. Bare to måneder etter seieren i København ble han nummer åtte i sin maratondebut i New York. Siden har han ikke deltatt i noen større løp.



Overraskende seier i fjor: Kenyanske Edward Cheserek var ikke blant favorittene i fjor, men kunne likevel spurte inn til en knepen seier. Han hadde bare den 14. beste persen før løpet. (Foto: Kjell Vigestad)



Karoline Bjerkeli Grøvdal har allerede norgesrekorden på halvmaraton etter 1.07.34 i fjorårets Copenhagen Half. Ingrid Kristiansens legendariske tid fra NM i halvmaraton i Sandnes i 1987, 1.06.40, var en forbedring av den dagjeldende verdensrekorden med over ett minutt. Problemet var at løypa var målt med målehjul (og ikke med Jones-counter) og ble aldri kontrollmålt. Derfor godtok aldri IAAF (nå: World Athletics) tiden som verdensrekord. Ingrid Kristiansen var den gang suverent beste dameløper i verden og mer enn god nok til å slå den gjeldende rekorden, men når friidrettsforbundet ikke fulgte vedtatte regler og rutiner for godkjenning av gateløpsrekorder, så ble 1.06.40 aldri godkjent som verdensrekord og dermed heller ikke som norsk rekord.



Derfor har Karoline et stort mål i København, - å løpe fortere enn 1.06.40. Da gjelder det at det hun kjente på da hun brøt 5000 m i Diamond League-stevnet i Zürich for en drøy uke siden allerede etter 2000 m, ikke var noe som hun fortatt kjenner på. I tillegg må værforholdene være gode.



Dette melder Yr for løpsdagen i København: Sol, men ikke på langt nær så varmt som i fjor med bare 13-14 grader i skyggen kl. 09.30 mot 21-22 grader i fjor. Det meldes om svak vind, men med vindkast på opptil 7-8 m/s rundt løpsstart. Det er med andre ord klart bedre forhold som venter løperne enn i fjorårets løp hvor Karoline løp på 1.07.34.



Her er startlista for de beste damene i Copenhagen Half. Vi ser at hele sju damer har bedre pers enn Karoline og fire har løpt fortere enn henes mål på 1.06.40. Det er på ingen måte et urealistisk mål for Karoline i det været som er meldt.



Elite damer - pulje A

Stiller ikke: Irine Cheptai vant i fjor på 1.05.53 og var også i år en av de aller største favorittene til å vinne, men er nå borte fra startlista. (Foto: Kjell Vigestad)



Arrangørens favoritter:

Kenyas sterke kvinner - og en norsk europamester

Kenyanske Margaret Kipkemboi tok sølv i VM i halvmaraton i Gdynia i fjor. Kipkemboi viste også for nylig storform da hun på den aller største scenen ble nummer fire og fem i OL i Paris på henholdsvis 10000 og 5000 m.

Fra et europeisk perspektiv blir oppmerksomheten rettet mot Karoline Bjerkeli Grøvdal. Hun fylte 34 år i sommer, men ser ut til å være bedre enn noensinne. Ved EM i Roma i juni sikret hun seg EM-tittelen på halvmaraton med en vinnermargin på nesten ett minutt. Og i København siste år blandet hun seg inn i den østafrikanske dominansen ved å bli nummer seks på en personlig rekord på 1:07,34



