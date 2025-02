(Alle foto: Stein Arne Negård)

Et startklart felt i H17.

Til slutt kunne duoen Jørgen Baklid og Styrk Hundseid Kamsvåg gå i mål til NM-gull med drøye to minutter til gode på Nydalens SK med Axel Aalde og Teodor Mo Hjelseth.

Med det gjorde Baklid helgen komplett med tre gull i tur og orden, først under VM i vinterduathlon i Italia fredag, NM ski-o langdistanse lørdag og sprintstafett søndag.

Bronsen på søndagens sprintstafett gikk til Asker SK hvor Henrik Fredriksen Aas hadde med seg veteranen Andreas M Edvardsen på laget.

Axel Alde og Teodor Mo Hjelseth, Nydalens SK ble nr. 2.

Eskil Føisland og Magnus Svaland Dale, Vang O-lag med 5. plass på hjemmebane.

Seierspallen og de åtte beste lagene i H17.

I dameklassen var det Oppsal med de to ungjentene Ane Sofie Krogh og Ingeborg Roll Mosland som gikk til topps.

Også her var Nydalens SK nest best og ble belønnet med sølvmedalje ved duoen Kaja Winsnes Nordhagen og Doris Kudre. Løten OL med søstrene Evine og Emilie Westli Andersen tok med seg bronsen under den siste NM-øvelsen i skiorientering denne vinteren.

D17-feltet klart til start.

Ane Sofie Krogh og Ingeborg Roll Mosland jublet for seier for Oppsal.

Det ble sølv til Doris Kudre og Kaja Winsnes Nordhagen i Nydalens SK.

Emilie Westli Andersen og Evine Westli Andersen, Løten o-lag tok NM-bronse.

Seierspallen og de seks beste lagene i D17.

Etter en helg uten skiorientering kommer Norgescupfinalen på Lygna om to uker. Deretter venter EM i Finland i midten av mars for de aller beste. Kilde: Norsk Orientering

Resultater NM sprintstafett

Kart og løyper i Livelox

Det var også publikumsløp etter sprintstafetten. Her stilte 87 løpere til start. Resultater, kart og løyper i Livelox