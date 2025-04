Folkemuseet består av bygg fra hele Norge fra 1500-tallet og frem til i dag. Det mest kjente bygget er kanskje Gol stavkirke som er bygget helt tilbake på 1200-tallet. Vinteren 1884 ble kirken demontert på Gol og flyttet til sin nåværende plass på Bygdøy. Andre severdigheter inkluderer Raulandstua fra 1300-tallet og Enerhaugen og Kristiania-bygården Wessels gate 15 fra 1865, som viser leiligheter fra 1879 til 2002. - Noe av det som gjør Folkemuseet så spesielt er variasjonen. Det at man løper fra gårdstun til bygård på noen minutter blir en minnerik utfordring for løperne, kunne løypelegger Mathias Vold fortelle i forkant av løpet.

Dette var da rammene for et noe uvanlig terreng for o-løp, som 1. april innledet den 30. sesongen av Oslo City Cup. En skulle tro at det ble relativt enkel orientering inn på et museum, men da det ble stor fart måtte en være påskrudd hele veien for ikke å misse et smal smug eller en passasje mellom to bygninger.

Startfeltet hold høyt internasjonalt nivå med to verdensmestre i spissen, som også tilslutt toppet resultatlistene: Simona Aebersold og Kasper Fosser, begge Heming var raskest av de 880 løperne som stilte til start og vant seniorklassene.

Kasper Fosser vant sin 2,7 km lange løype på tiden 13,54 min og var da 30 sek foran junioren Jonas Fenne Ingierd, Bækkelaget med Karl Fremstad, Tyrving på 3. plass.

Fossers sveitsiske samboer, Simona Aebersold var raskest av damene på deres 2,6 km lange løype, hvor hun brukte 15,25 min. Her var det Helena Karlsson, Nydalen som fulgte på 2. plass 14 sek bak vinneren, mens Victoria Hæstad Bjørnstad, Fossum ble nr 3, ytteligere 1 sek bak.

Oslo City Cup fortsetter førstkommende tirsdag med løp fra Høyenhall,da i noe mer moderne og urbant strøk. Oslo City Cup består av totalt 5 sprintløp på tirsdager og avsluttes med jaktstart 13. mai fra Hovseter med Mærradalen som terreng.

Resultater

D 17-, 2 640 m:

1) Simona Aebersold, Heming Orientering, 15.25,

2) Helena Karlsson, Nydalens SK, 15.39,

3) Victoria Hæstad Bjørnstad, Fossum IF, 15.40,

4) Emma Arnesen, Nydalens SK, 15.53,

5) Anne M Hausken Nordberg, Nydalens SK, 16.16,

6) Sanna Hotz, Tyrving IL, 16.20.

H 17-, 2 690 m:

1) Kasper Harlem Fosser, Heming Orientering, 13.54,

2) Jonas Fenne Ingierd, Bækkelagets SK, 14.24,

3) Karl Fremstad, Tyrving IL, 14.39,

4) Emil Ahlbäck, Tyrving IL, 14.45,

5) Børge Nilsen Berg, Fossum IF, 14.48,

6) Ulrik Astrup Arnesen, Heming Orientering, 14.51.