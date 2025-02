RUNWAY 5K arrangeres for første gang lørdag 14. juni. Det 5 kilometer lange løpet går i to runder á 2,5 km på den flate rullebanen, med totalt kun 4 høydemeter. Arrangøren mener løpet vil passe perfekt for både erfarne løpere som jakter en ny personlig rekord og nybegynnere som ønsker en lett og overkommelig løype. Det vil også bli egen klasse for rullestol.

I tillegg til det 5 km lange løpet arrangeres eget barneløp på 900 m for alle mellom 3 og 13 år. Også her vil det være mulig å delta med rullestol.

Det 5 kilometer lange løpet går i to runder á 2,5 km på den flate rullebanen på Kjeller Flyplass.

Gratis shuttlebuss fra Lillestrøm Stasjon

Arrangøren ønsker å få med så mange som mulig på RUNWAY 5K på Kjeller Flyplass og tilbyr derfor gratis shuttlebuss fra Lillestrøm stasjon. Fra Oslo S tar det kun 10 minutter med tog til Lillestrøm, og når du er fremme, står arrangøren klar for å frakte deg den siste delen av turen – rett til startlinjen. Les mer om tilbudet HER.

All info om RUNWAY 5K finner du her

Direkte til påmelding