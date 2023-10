Ottestadstien er en attraktiv tursti som slynger seg gjennom kultur-landskapet med skogteiger, åkerlandskap og fantastisk utsikt over Mjøsa. (Foto fra Ottestad løpsfestivals facebookside)

For andre året er start og mål i Ottestad Idrettspark med gode fasiliteter med kafè og bevertning i klubbhuset, garderober med dusjmuligheter og parkering i tilknytning anlegget.

Tre løp:

Ottestad Rundt 17 kilometer (med og uten tidtaking)

Espern-joggen 5 kilometer (med og uten tidtaking)

Sport1-sprinten for barn, ulike distanser ut fra alder

Ottestad Rundt 17 km:

Ottestad Rundt starter nå fra Idrettsparken men kommer fort ut i samme trasé som tidligere men traséen er ny mellom jernbanen og golfbanen. Målgang er foran hovedtribunen på tartandekket i Idrettsparken. Løypa er etter omleggingen blitt 1 km lengre sammenlignet med tidligere år og måler nå 17 km. Det betyr at det i fjor ble ble notert nye gjeldende løyperekorder både i Ottestad Rundt og Espern-joggen:



Vinnere 2022:

Julie Marie Larsen Sarpsborg IL 1:14:02.9 Sjur Krystad Prestsæter Sportsklubben Vidar 58:08.1

Espern-joggen 5 km:

Espern-joggen går i ny trasé og følger deler av Ottestad Rundt med samme start og målgang. Løypa går i variert terreng med sti, grus og asfalt som underlag.



Vinnere 2022:

Tea Sætereng Fyksen Sportsklubben Vidar 20:35.9 Ola Dåsnes Vang Skiløperforening 17:30.6

Sport1-sprinten 0,4 - 1,0 - 1,8 km:

Barneløpet Sport1-sprinten går i umiddelbar nærhet av idrettsparken med differensierte lengder fra 400 m for aldersgruppen 0-7 år, 1 km for 8-9 år og 1,8 km for 10-13 år.

