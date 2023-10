Så sent som ved årets begynnelse var det ingen selvfølge at Isabel Aarnes skulle rekke å løpe 100 maraton før hun fylte 40 år (januar 2024). Fortsatt manglet hun 29 løp, men med enormt pågangsmot tok hun utfordringen - løp maraton nesten hver helg gjennom sommeren og høsten - og endelig i går ettermiddag var hun i mål på sitt maraton nummer 100. Dermed var hun også medlem nummer 133 i "100-klubben" - den yngste av alle på den eksklusive lista.

Isabel ble skikkelig feiret på Skistua i Eidsvoll etter løpet. Det var fullsatt lokale med over 100 frammøtte - og akkurat her ser vi i bakgrunnen Inge Asbjørn Haugen som spiller saksofon for Isabel. Inge Asbjørn - som også er mannen bak 100-klubben - løp sin maraton nummer 657, suverent mest av norske løpere. (Foto: Olav Engen)



103 maratonløpere

Det ble mye feiring, men det var også et flott maratonarrangement der 103 av 120 påmeldte (utsolgt) møtte til start på en flott høstdag med mye sol - men også en litt kald vind i 6-7 varmegrader. Akkurat som på utraløp (Isabel løper jo for en ultraløperklubb) var det lagt opp til løping i en rundløype der alle så hverandre hele tiden - altså en skikkelig løpsfest i 78,5 runder (x 538 meter) i rulleskiløypa på Eidsvoll Verk Skistadion.

Mens noen stormet ut fra start, var det ei jente med mikrofonen i hånda som danset seg ut som siste løper i feltet - dette var ikke dagen for å sette pers, selv om arrangøren av Perseløpet tok seg av tidtakinga. En time tidligere hadde ca 25 løpere lagt av gårde på tidligstarten - for her var det med mange mosjonister som trengte mer enn 5 timer på å fullføre.

Isabel har startet på sin maraton nummer 100. (Foto: Olav Engen)



Hanne Winger Pedersen og Andreas Gossner vant

De som løp raskest i rundløypa på Eidsvoll Verk var Hanne Winger Pedersen fra Rygge IL i kvinneklassen og Andreas Gossner fra Romerike Ultraløperkubb i herreklassen.

Hanne vant på 3:17:15, hele 15 minutter foran Ida Slorafoss fra Romerike Ultraløperklubb på 2. plass. Hanne løp på 3:20 på Jessheim i fjor, så vi mener dette er ny pers for henne, og på facebook skriver hun: - For første gang i mitt liv vant jeg et løp!.

Ida har hatt en sterk sesong både på maraton og ultraløp, og la inn trening til VM 24-timers i denne konkurransen. Vi så også at hun fortsatte en del bonusrunder etter målgang.



Hanne i bra driv underveis. (Foto: Olav Engen)





Ida valgte en litt roligere tilnærming til konkurransen enn vanlig, men det ble likevel 2. plass. (Foto: Oav Engen)



Kvinner (39 startet, 34 fullførte): 1 46 Hanne Winger Pedersen Rygge il K40-44 3:17:15 2 50 Ida Slorafoss Romerike Ultraløperklubb K35-39 3:32:22 3 71 Kristine Gjelsvik Rønningen Nittedal IL K50-54 3:33:39 4 64 Cathrine Lorentzen Løplabbet K45-49 3:50:24 5 61 Anita Sletten Romerike Ultraløperklubb K40-44 3:52:57 6 84 Gretel Nystad-Hovdet Larvik K50-54 3:54:14 7 5 Lindis Iwar Brekke Sandefjord Løpeklubb K40-44 3:58:55 8 57 Anna Ryymin Oslo K45-49 3:58:57 9 68 Lillian Auflem Øye Tartangjengen K35-39 4:05:59 10 3 Siri Bergfald Romerike Ultraløperklubb K45-49 4:06:31 17 100 Isabel Aarnes Romerike Ultraløperklubb K35-39 4:21:19



I herreklassen ble det soleklar seier til Andreas Gossner på 2:56:14, 11 minutter foran triatleten Robin Bakker fra Triton Lillestrøm.

Fram til halvveis var John Aslak Bøe fra Bamford 1869 i tet. Han passerte halvmaraton på ca 1:27:30, halvannet minutt foran Andreas - men fikk problemer med et kne og ga seg noen runder senere. Derfra og inn var Andreas i suveren ledelse.

Det ble mange yttersvinger på Andreas - som løp fortest av alle. (Foto: Olav Engen)





Jon Aslak fikk tidlig i løpet en liten luke til Andreas. (Foto: Olav Engen)





Robin løp inn til klar 2. plass. (Foto: Olav Engen)



Menn (64 startet, 59 fullførte): 1 12 Andreas Gossner Romerike Ultraløperklubb M50-54 2:56:14 2 26 Robin Bakker Triton Lillestrøm M35-39 3:07:22 3 33 Henning Brøvig Hanssen Romerike Ultraløperklubb M40-44 3:12:42 4 77 Svein-Erik Bakke Romerike Ultraløperklubb M55-59 3:13:11 5 59 Håvard Huru Bergene Hytteplan Sport M45-49 3:15:10 6 49 Alf Ivar Martinsen Oslo M45-49 3:16:21 7 72 Terje Uriansrud Skjetten M50-54 3:18:19 8 60 Kevin Hughes Romerike Ultraløperklubb M45-49 3:18:59 9 52 Arne Martinus Lindstad Romerike Ultraløperklubb M50-54 3:20:49 10 45 Christoffer Ladstein Team Sportsmanden M50-54 3:22:51 11 1 Bjørnar Tyberg Smultringgjengen M45-49 3:23:34 12 53 Helge Eide Romerike Ultraløperklubb M55-59 3:25:03 13 184 Geir Jensen Søreidgrend M60-64 3:26:37 14 58 Lars Erik Lærum Romerike Ultraløperklubb M45-49 3:27:58 15 94 Halvor Been Moss M45-49 3:29:42 16 301 Odd Gunnar Tveit Birkenes IL M55-59 3:31:57 17 89 Runar Sandvik Én Plan M35-39 3:32:22 17 54 Tom Sætereng Romerike Ultraløperklubb M50-54 3:32:22 19 66 Tobias Lillebjerka Korgen M23-34 3:32:46 20 44 Frode Monsen Team Sportsmanden M60-64 3:38:37

Isabel i mål for 100. gang

Etter at de raskeste løperne var kommet i mål ble det økende fokus på dagens jubilant. Hun løp med både mobiltelefon (=kamera) og mikrofon, lot seg tiljuble av kollegere og venner som hadde møtte fram, og ikke minst heiet på av de andre løperne.



Her passerer Isabel heiagjengen fra arbeidsplassen på Aker Sykehus. De hadde møtt fram med flagg, plakater, heiarop og sang til sin blide løpende kollega. (Foto: Olav Engen)



Siste meterne inn mot mål - hun fikk følge av mange på siste runden.





Undertegnede fikk æren av å overrekke Isabel hennes egen jubileumsmedalje.





Gratulantene sto i kø. (Foto: Olav Engen)



Posering med gjengen... (Foto: Olav Engen)



Stinn brakke i skistua der det var pølsefest, masse kaker, utdeling av oppmerksomhet og utrekning av masse gavepremier. (Foto: Olav Engen)





Isabel hadde skrevet sang!

...og de fleste sang... (Foto: Olav Engen)





Selvsagt hadde mange fra 100-klubben tatt turen til Eidsvoll for å hedre klubbens nyeste og yngste medlem. En ganske mandig forsamling som Isabel hadde pyntet med bånd i yndlingsfargen lilla! Alle hadde startnummer (og tall på båndet) tilsvarende antall maraton de hadde løpt.(Foto: Olav Engen)



