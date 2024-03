På brosteinene i "Den evige stad" i gatene der historie og kultur står sterkt, ble Acea Run Rome The Marathon avholdt søndag 17. mars. Roma maraton er et populært arrangement som alltid samler mange deltakere. Årets utgave var absolutt inget unntak på det punktet. Det ble satt deltakerrekord med over 19000 påmeldte og 15167 som kom seg helt til mål. Totalt på alle distanser var over 40000 deltakere i sving i Romas gater denne søndagen.



Asbel Rutto satte pers og løyperekord

Først i mål på herrenes maratonløp var kenyanske Asbel Rutto. Han løp i ensomhet i store deler av løpet, etter at han begynte å sige i fra Brian Kipsang etter omlag 10 kilometer. Vinneren løp i mål på 2.06.24, og satte løyperekord med over tre minutter. 22-åringen fra Kenya fikk også ny personbeste med dette løpet. Tidligere har han 2.10.38 fra Lisboa maraton og 2.09.46 fra Mersin maraton, begge fra i fjor.



Asbel Rutto løper i mål på løyperekord. (Foto: Run Rome Marathon på Facebook)

På andreplass kom Brian Kipsang med 2.07.56. Sila Kiptoo tok tredjeplassen og sørget for hel-kenyansk premiepall med sitt løp på 2.08.09. Med unntak av etiopiske Feleke Tulu som ble nummer 9, var alle de 12 beste fra Kenya.



Plass BIB Etternavn Fornavn Klubb Nasjon Klasse Pl.klasse Tid Diff. 1 9 RUTTO ASBEL KENYA ken PM 1 2:06:24 2 7 KIPSANG BRIAN KENYA ken SM 1 2:07:56 +1:32 3 10 KIPTOO SILA KENYA ken SM 2 2:08:09 +1:45 4 18 NARRY REUBEN KENYA ken SM 3 2:09:09 +2:46 5 12 CHELUKO ISAAC KENYA ken SM 4 2:09:25 +3:02 6 25 KIPTOO SAMWEL KENYA ken SM 5 2:09:58 +3:35 7 26 TIONGIK PAUL KENYA ken SM 6 2:10:25 +4:01 8 20 JOHN ROTICH KENYA ken SM 7 2:12:34 +6:10 9 17 TULU FELEKE ETIOPIA eth SM 8 2:14:32 +8:08 10 11 KEROR RODGERS KENYA ken SM 9 2:16:20 +9:56

Ivyne Lagat seiret i kvinneklassen

Også i kvinneklassen hevdet kenyanske løpere seg best. Ivyne Lagat, som Kondis forstår må være samme kvinne som Ivyne Jeruto, løp også sitt tredje maraton denne søndagen. Også hun satte personlig rekord. En soleklar sådan. Hun løp og vant på 2.24.36 i Roma sist søndag. I 2019 løp hun Beograd maraton på 2.42.24, mens hun i oktober i fjor løp på 2.41.54 under Sofia maraton.



På andreplass i Roma fulgte landsvenninnen Lydia Simiyu på 2.25.10, mens etiopiske Emebet Niguse tok tredjeplassen med 2.26.41.



Ivyne Lagat vant kvinneklassen. (Foto: Run Rome Marathon på Facebook)



Plass BIB Etternavn Fornavn Klubb Nasjon Klasse Pl.klasse Tid Diff. 1 F14 LAGAT IVYNE KENYA ken SF 1 2:24:36 2 F3 SIMIYU LYDIA KENYA ken SF 2 2:25:10 +34 3 F6 NIGUSE EMEBET ETIOPIA eth SF 3 2:26:41 +2:05 4 F8 KIPSIROR SHAMILAH TEKAA KENYA ken SF35 1 2:27:33 +2:58 5 F5 ABDETA OBSE ETIOPIA eth SF 4 2:29:02 +4:27 6 F11 CHEROP BEATRICE KENYA ken SF35 2 2:29:36 +5:00 7 F9 NAHIMANA CAVALINE ATL.LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO bdi SF 5 2:33:01 +8:26 8 F10 BARAKI GEBRIALA ETIOPIA eth SF 6 2:37:07 +12:32 9 F13 LAMA HIYANE ETIOPIA eth SF 7 2:43:23 +18:47 10 F55 TAPPATA' DENISE S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. ita SF40 1 2:47:51 +23:15

Norske løpere i Roma

Det er stort sett mange norske løpere som deltar i de store maratonløpene ute i verden. I Roma var det kun seks løpere med norsk pass som løp i mål på maraton.

Roger Lea fra Flekkerøy løpeklubb sørget for den raskeste tiden av disse, da han løp sitt andre maraton og noterte 2.50.14. Det holdt også til en sterk 17. plass i klasse M35. Han debuterte på distansen i Nice-Cannes marathon i november, hvor han løp på 2.58.32.

- Løpet var en kjempefin opplevelse. Været var 10 av 10 med rundt 10 grader ved start, som steg til 18 grader underveis. Det er et godt organisert løp, og arrangørene har rikelig med drikke/ hjelpestasjoner underveis. Å stå å se på Colosseum før løpsstart gir en helt spesiell følelse, og det å løpe i Romas gater er jo som å løpe i et museum hvor man får monument på monument servert underveis. Løypa er såpass variert til tross for sin flate profil at tiden flyr underveis, forteller Lea til Kondis.



- For min egen del var det en fin opplevelse frem til 30 km. Da begynte jeg å kjenne distansen og beina ble tyngre. Kona stod klar med ristet Cola på 35 km, som gav en liten boost på slutten, men med brostein og noe kuperte siste kilometer holdt det dessverre ikke til å komme inn under 2:50, som var målet. Med det sagt, så er jeg utrolig fornøyd med at ting gikk bra. Det ble en solid pers og alt i alt en fantastisk opplevelse, fortsetter han.



Sigbjørn Dalen fra Ekne IL løp på 3.59.35 i klasse M45. Frank Oskar Gjerde fra Run Card løp på 4.12.14 i M55.

I de eldre klassen ble det løpt meget godt av to norske herrer. Finn-Ole Haugland løp på 4.17.27 i klasse M70, og ble nummer 12 i klassen. Enda bedre klasseresultat fikk Asbjørn Kvernrød som løp i klasse M75. Han fullførte på 4.59.39, noe som holdt til 9. plass i klassen.





Roger Lea med velfortjent medalje. (Foto: Privat)



Plass BIB Etternavn Fornavn Klubb Nasjon Klasse Pl.klasse Tid Diff. 96 7436 LEA ROGER FLEKKERØY LØPEKLUBB NOR SM35 17 2:50:14 +43:51 2759 12264 DALEN SIGBJORN EKNE IL NOR SM45 562 3:59:35 +1:53:12 3359 8219 GJERDE FRANK OSKAR RUN CARD NOR SM55 360 4:12:14 +2:05:50 3605 2894 HAUGLAND FINN-OLE NOR SM70 12 4:17:27 +2:11:03 5060 2893 KVERNRØD ASBJØRN NOR SM75 9 4:59:39 +2:53:16



Kun en norsk kvinne løp maratonløpet i Roma. Hilde Mari Reitan løp i klasse K35 og fikk tiden 5.25.03.



Plass BIB Etternavn Fornavn Nasjon Klasse Pl.klasse Tid Diff. 1306 F4500 REITAN HILDE MARI NOR SF35 107 5:25:03 +3:00:28



Søk i resultatlistene her