(Alle foto: Hanne Sigstad)

Vegard (til venstre) ble utropt som vinner av storebror Marius Osvold etter to og en halv times brødreduell i Svartholtet.

5-mila var lagt til det flotte løypenettet i Svartholtet rett øst for sentrum. I år har den fine vinteren i kompaniskap med Elverum Turforening sørget for ekstra flotte løyper siden lenge før jul. Svenkerudvollen, som er et yndet turmål for store og små elverumsinger hadde siste åpningsdag i palmehelga og var jo et perfekt sted for å invitere til den spreke "påskeprologen".

Arrangør og deltaker Amund Sigstad har gått svanger med ideen om å skape liv og røre på den tradisjonsrike serveringshytta i flere år, og i år tilsa forholdene at den endelig kunne realiseres.

Det uhøytidelige arrangement ga mosjonister muligheter til bryne seg på langrennssportens kongedistanse i fellesskap. Det var valgfri stilart og fellesstart hvor det ble kåret en vinner både i klassisk og skøyting. Rennet hadde «self-service», altså at deltakerne måtte stå for drikke og næring selv. Helgas vertinne på Svenkerudvollen, Hanne Sigstad sørget både god stemning og servering slik at man virkelig kunne både yte og senere nyte vafler, sjokolade og drikke etter gjennomført bragd.

“Alt-mulig-påskehøna” Hanne Sigstad sørget for stemning, servering - og fotografering under den historiske begivenheten. (Foto: Amund Sigstad)

Det ble benyttet en rundløype slik at det ble lettvint å sette fra seg drikkeflasker ved start- og målområdet. Runden på 8 km skulle gjennomføres seks ganger pluss en ekstra sløyfe slik at den totale distansen ble drøye 51 km.

– Før vi startet hadde vi regnet med 10–15 deltakere, så vi må kalle det en suksess, kunne Amund Sigstad fortelle til Østlendingen etter at 22 hadde fullført kongedistansen på typisk påskeføre. Initiativtakeren, som sammen med Kjetil Finstad og Rune Gilde stod for arrangementet, utelukker ikke at dette kan bli en fast sesongavslutning i kommunen hvor det ikke har blitt arrangert et terminfestet turrenn på nesten 20 år etter år Nøtbergsrennet, Hernesrunden og til slutt JH-rennet ble lagt ned.

Vegard Osvold var raskeste mann i premieren på den sterke tiden 2:23:07, og samboer Evine Westli Andersen kom inn på 3:01:32 som første kvinne. Stakepioneren Håvard Hansen var med 2:37:12 den sterkeste klassikeren.

Ski-orienterer Evine Westli Andersen behersket skøytekunsten best av damene.

Håvard Hansen som bla. har en rekke seire i Troll Ski Marathon, viste at kunsten og styrken ikke er borte og var tredjemann som gjorde seg ferdig med påskeprologen.

Tour de Ski-vinneren Kjetil Finstad ble 4. mann i fristil rett bak treningskompis Amund Sigstad.

Helene Berger sverget til skøyteteknikken når fem hele mil skulle gjennomføres.

Kristin Sigstad gjennomførte femmila med stil men innrømmet glatt at hun aldri hadde gjort dette om det ikke var for broderens påfunn.

After-ski i solveggen på Svenkerudvollen lørdag.

Resultater fra 5-mila, Elverum 23. mars: