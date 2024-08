Godt oppmøte og sterk deltagelse

Årets SykkelBirken viser en tydelig vekst i popularitet, med en forventet økning på 10 % i antall deltakere sammenlignet med i fjor. Det er ventet mellom 5000 og 6000 syklister til start, og hele 25 % av årets deltakere er med for aller første gang. Blant de trofaste deltakerne finner vi 30 personer som har syklet alle ritt siden oppstarten i 1993, hvorav én kvinne og 29 menn.

Birkebeinerrittet tiltrekker seg ikke bare norske syklister, men har også deltakere fra hele 34 nasjoner. Sverige topper listen med 55 påmeldte, tett fulgt av Danmark og Tyskland. Det er tydelig at SykkelBirken har fått internasjonal oppmerksomhet og fortsetter å være et prestisjetungt mål for syklister fra hele verden.



Topp 10 andre nasjoner

Nasjon Påmeldt Menn Kvinner Sverige 55 53 2 Danmark 27 25 2 Tyskland 20 19 1 Storbritannia 12 11 1 Island 8 5 3 Italia 8 7 1 USA 7 6 1 Finland 4 3 1 Lithuania 4 4 0

Spennende elitefelt og tidligere vinnere på plass

Eliteklassen i årets ritt byr på sterke navn, inkludert tidligere vinnere som Jørgen Nordhagen, Ådne Holther, og Eskil Evensen Lie. Med slike profiler på startstreken ligger alt til rette for et tett og spennende oppgjør om seieren. I tillegg til de sterke individuelle prestasjonene, har Birkebeinerrittet også en betydelig påvirkning på deltakernes helse og livsstil. Siden starten i 1993 har over 300.000 personer deltatt i rittet, noe som viser dets store betydning for sykkelmiljøet i Norge.



Rittets vinnerhistorikk

Gjennom årene har Birkebeinerrittet hatt mange imponerende vinnere. Rekorden for raskeste tid blant menn ble satt i 2017 av Erik Nordsæter Resell med tiden 2.28.20. I kvinneklassen innehar Gunn-Rita Dahle Flesjå rekorden med 2.56.05, satt i 1997. Gunn-Rita Dahle Flesjå er også den mestvinnende kvinnelige syklisten i rittets historie, med hele åtte seire.



Programmet for helgen

Helgen starter allerede torsdag 29. august med Sport 1-marked i Håkons Hall på Lillehammer. Fredagen byr på barneritt både på Rena og Lillehammer, samt utdeling av startnumre og muligheter for påmelding. Selve Birkebeinerrittet går av stabelen lørdag 31. august, med første start klokken 09.00 for Menn Elite, etterfulgt av Kvinner Elite klokken 09.05.

På Sjusjøen vil det være musikk, korsang og annen underholdning langs løypa, mens i Lillehammer kan man følge innspurten ved Håkons Hall. Her er det også aktiviteter hele dagen, inkludert marked, messe, diplomutdeling, og seremonier.

For de som deltar i UltraBirken eller HalvBirken, starter dagen tidlig med startnummerutdeling fra klokken 06.30 på Pellestova, Hafjell. Disse rittene starter henholdsvis klokken 08.00 og 13.00.



Frivillige bidrar til suksess

Rundt 1000 frivillige vil bidra til gjennomføringen av årets SykkelBirken, og deres innsats utgjør mange tusen dugnadstimer. Birken er en ideell organisasjon, og overskuddet fra arrangementet går tilbake til idretten i regionen. Takket være disse frivillige blir arrangementet mulig å gjennomføre år etter år.



