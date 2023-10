Rapport fra Sverre Larsen

Da var torsdagen her igjen, og karusellen stod for døren. Og som vanlig møtte det opp mange hyggelige, positive og greie mennesker, og de hadde den felles interessen om å løpe som løping virkelig er. Det var det 19. karuselløpet som stod på tapetet, og det var Sukkevannløpet i Randesund. Og selv om det har regnet mye i sør i det siste, så vartet arrangøren opp med topp løyper, men de var litt blaute. Det stod to karusellengder på agendaen: Enten kort løype på 4 km eller Milslukeren på 8 km.

Alle resultater i Sukkevannsløpet 28. september (PDF-fil)

Fra starten av Milslukeren.

Vi tok en prat med vinneren av kort løype og Milslukeren, og så snakket vi med to øvrige deltakere og arrangøren Kristiansand kommune.

Jens-Christian Iglebæk (51), vinneren av kort løype

Jens-Christian Iglebæk.

Jens-Christian syntes at løypa var glatt. Det har regnet mye i det siste, og det gjorde at det ble tidvis krevende forhold ute i løypa. Men tross alt kunne dette vært mye verre. Løypa var bra, og man måtte konsentrere seg for ikke å skli.

– Jeg er mye engasjert med triathlon og er med i Kristiansand Triathlon. Så jeg svømmer, løper og sykler. Jeg har vært med i karusellen i mange år, sannsynligvis opp mot 30 år. Karusellen er alltid ukas høydepunkt, og så kommer det ei deilig helg i etterkant. Jeg løper mye intervall når jeg trener løping, sier en engasjert Jens-Christian med et smil.

Jørgen Strøm-Olsen (33), vinneren av Milslukeren

Jørgen Strøm-Olsen.

– Jeg synes det var veldig gøy i dag. Det var ei teknisk krevende løype og ganske sleipt på enkelte steder. Det var løse heller og steiner enkelte steder, og også mye gjørme, sier Jørgen og smiler lurt.

Jørgen mener arrangementene fra karusellen er veldig bra, og de som arrangerer skal alltid ha nok skryt for det som de gjør. Så takk til de som gjør at løpene blir som de blir!

Ingrid Øydna (36), deltaker

Ingrid Øydna.

Forventningene til Ingrid var at dette løpet skulle være ei kupert og variert løype. Og fine skogsstier ute i terrenget.

– Jeg liker meg her ute i Randesund. Det er helt topp. Det er artig at ikke alle løypene er i Jegersberg, selv om mange liker det området også, sier Ingrid.

Allan Finnestad (35), deltaker

Allan Finnestad.

– Jeg har i år lagt vekt på at jeg skulle løpe Milslukeren, og dermed øke løpslengden med 1 runde fra i fjor. Målet er å klare to runder uten å stoppe. Jeg løper i jevnt tempo og ønsker å være med på alle løpene i karusellen i år, sier Allan.

Allan synes det sosiale miljøet i karusellen er veldig bra! Folk er positive og det er lett å få med nye folk til karusellen blant folk som han kjenner. Det er både nye og gamle bekjente som kommer. Man blir veldig fort engasjert om man er med i karusellen. Det mange som brenner for idrett. Allan forteller videre at han synes karusellen er veldig bra arrangert og at den blir bedre for hvert år.

Maj-Kristin Nygård (56), arrangør fra Kristiansand kommune

Maj-Kristin Nygård.

– Det typiske for karusellen her i sør er at det er gode løyper og variert terreng. Løypa følger lysløypa her i Randesund, og så er selve traséen en blanding av lysløype og skogsstier, sier Maj-Kristin som har jobbet med folkehelse tidligere.

Tidligere hadde Maj-Kristin inntrykk av at det gjaldt å være best i karusellen og ha de beste tidene. Men det endret seg i 1998, for da ble breddeidretten mer i fokus. Folk er glade og karusellen er en møteplass. Og det at karuselløpet i uka går på både onsdagene og torsdagene gjør at arrangementet er mer inkluderende. Folk går, rusler og løper. Karusellen har vokst mye de siste årene.

– Man må være oppmerksom i skogen. Det er røtter og ulendt terreng der ute. Det gjelder å reagere og være forberedt.

NB! Neste uke blir det ikke karuselløp på grunn av høstferie i skolene!