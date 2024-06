Kondis har 24 treningsgrupper over hele landet fra Alta i nord til Risør i sør. Denne uka var vi på besøk hos sunnmøringene i Kondistreninga Ålesund. Her fikk vi presentere dem for 5 x 2 + 1 + 1 minutters intervaller. Til slutt vanket dessert.

