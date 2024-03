Turen er åpen for alle – både medlemmer i Kondis og andre – men Kondismedlemmer som melder på innen 1. mai får 1000 kroner i rabatt på prisen om de oppgir Kondiskoden. Er du ikke medlem, kan du melde deg inn her.

Du kan velge mellom mye forskjellig trening som yoga, pilates, dans, og ulike former for styrketrening i tillegg til daglige løpeøkter. Her kan du lese mer om turen og melde på.

Den første uka er løpetrenerne norske trenere fra Kondistreninga, mens det i uke to er trenere fra Team Stockholm Marathon som er løpetrenere.



Yoga: Hver morgen kan du velge mellom å starte dagen med yoga eller en løpetur på stranda. (Foto: Marianne Røhme)



Morgenjogg: Det å løpe mot soloppgangen er en fin start på dagen. (Foto: Marianne Røhme)



Nye venner: En slik tur åpner muligheten for å bli kjent med mange andre løpeinteresserte. (Foto: Marianne Røhme)

Mange som er med oss på disse turene, velger å reise alene uten å kjenne noen av de andre. De knytter raskt kontakter. Du får mulighet til å være alene om du vil, og sosial når du ønsker det. Vi har dekt frokost og middag på hotellet, og Kondis inviterer til felles avgang for lunsj slik at alle som ønsker noen å spise med, skal kunne slå følge.

Dette er en sosial tur med mye god trening og tid til restitusjon!

Det er mulig å velge mellom flere hoteller. Det er Hotel Dunamar som er arrangørhotellet hvor de fleste bor.

Springtime har forhåndsbooket et begrenset antall flyseter. Dersom du vet at du kommer til å melde deg på, kan det være lurt å være ut i god tid slik at de får reservert sete til deg. Etter at gruppebookingen er fulltegnet, kan det bli vanskelig å få seter, og de en får booket er gjerne vesentlig dyrere. Ta kontakt med Springtime om du ønsker å gjøre avtale om faktureringstidspunkt.

Her finner du Kondiskoden.