Like ved Stadthavet og ytterst på Sunnmørskysten går Sjutoppsturen langfredag 29. mars. Løypa er 15 km lang og går i variert terreng. Turgåere og løpere forserer tilsammen 1000 høydemeter.



Det ligger i alle fall ikke an til at det blir snø i løypa i år med komboen sein påske og en mild vår. Se værmelding for Sandsøya.

LØYPEREKORDER

01:22:37 Eirik Voksøy Bringsvor, Sandsøy IL (2018)

01:31:51 Karoline Holsen Kyte, Førde (2019)

Kondisomtaler siden 2014

Ottar (Oter) og Eirik Voksøy Bringsvor. (Foto: Ingar Støyle Bringsvor)





Mathias Nesgård, vinner av 1x Sjutoppsturen 2024. Foto: Ingar Støyle Bringsvor.





3 x Sjutoppsturen. Topp 3 herre. Fra venstre Aasmund Steien, Fredrik Bruseth og Kristoffer Eftedal. Foto: Endre Vorren / Vestlandsnytt.



I år blir det ikke 3 x Sjutoppsturen.