(Alle foto: Stein Arne Negård)

Flere bilder kommer!

Eskil Sande Gullord ønsker velkommen til kveldens Mjøs o-cup.

Ringsaker OK og Mjøs-O arrangerte sesongen tredje løp i Mjøs-o-cupen, Gjøbi Eiendom-etappen, med parstart for klassene D/H 13-14, D/H 15-16 og D/H 17-20. Det var oppholdsvær og grei løpstemperatur “midt i Mjøsa” denne kvelden.

I alt stilte 106 løpere til start i denne ungdomscupen for løpere til og med 20 år. Foreldre, eldre søsken og besteforeldre osv. er støtteapparat og heiagjeng denne kvelden med ungdommen er i fokus.

Etter løpet var det sommeravslutning med grilling av etappesponsoren, og klatreparken åpnet kiosken for salg av is, brus, sjokolade og kaffe.

Det var løperdrikke og fruktbeger til alle deltakerne etter målgang.

Kart og terreng

Kart: Helgøya klatrepark. Målestokk 1:4000 ekvidistanse 2,5 m. Spesielle karttegn: Brun trekant på kartet betyr maurtue. Grønt kryss på kartet betyr rotvelt. Svarte kryss kan blant annet bety ramper til klatrepark og turskilt. Løpsområde: Kupert skråli, lettløpt og stirikt nærterreng med noen områder med tettere vegetasjon.

Løyper:

H 17-20: 5,3 km 29 poster

D 17-20: 4,5 km 25 poster

H15-16: 4,5 km 25 poster

D 15-16: 3,9 km 24 poster

H/D 13-14: 3,7 km 16 poster

H/D 11-12: 1,7 km 10 poster

H/D 10: 1,5 km 9 poster

B-Åpen: 3,7 km 16 poster

C-Åpen: 1,7 km 10 poster

N-Åpen: 1,4 km 9 poster

Ledertrøyer:

Klassevinnere:

H17-20: Annar Erlien Solerød, Gjø-Vard OL

D17-20: Lovisa Tyldum, Lillehammer OK

H15-16: Odin Øysteinson Østby, Hamar OK

D15-16: Eline Kravdal, Gjø-Vard OL

H13-14: Erik Beitdokken, Lillehammer OK

D13-14: Mari Sørlien Stenberg, Vang OL

H 11-12: Martin Lien Støen Lillehammer OK

D 11-12: Linnea L'Abée-Lund, Lillehammer OK

H-10: 7 flinke løpere

D-10: 12 flinke løpere

B-Åpen: Emilie Kloppbakken Stenbrenden, Snertingdal IF Orientering

C-Åpen: Even Kjøs, Lillehammer OK

N-Åpen: Bare vinnere

Eline Kravdal vant D15-16.

Odin Øysteinson Østby vant H15-16.

Lovisa Tyldum vant D17-20.

Alle resultater, kart og løyper i Livelox med stillingen i ledertrøyer, spesialtrøyer og deltakerpremier.

Neste Mjøs-o-cup går onsdag 28. august med Downhill-etappe i Furuberget på Hamar