Den britiske maratonlegenden Paula Radcliffe var tilbake i konkurranse da hun stilte til start i Tokyo Marathon. 51-åringen, som ikke hadde løpt et maratonløp siden hun avsluttet sin profesjonelle karriere i London Marathon i 2015, fullførte løpet på 2.57.26 (chiptid 2.57.22).

Radcliffe var ikke opptatt av tiden denne gangen, men fokuserte på å gjennomføre løpet og ta et steg nærmere målet om å fullføre alle de seks store maratonløpene - Tokyo, Boston, London, Berlin, Chicago og New York.

- Jeg har absolutt ingen tidsmål. Det handler bare om å komme seg ut der og være en del av det, sa hun til nettstedet Run247.

En imponerende maratonkarriere

Radcliffe satte verdensrekord på maraton i London i 2003 med tiden 2.15.25, en rekord som sto i hele 16 år før Brigid Kosgei fra Kenya slo den i 2019. Til tross for at hennes gamle rekord nå er historie, var den fortsatt raskere enn vinnertiden i årets Tokyo Marathon, der Etiopias Sutume Asefa Kebede vant på 2.16.31, skriver.



Neste stopp: Boston Marathon

Radcliffe har som sagt mål om å fullføre World Marathon Majors. Boston marathon blir da det neste løpet på kalenderen. Det arrangeres i april.

Etter en langvarig fotskade har veien tilbake til løping vært krevende for Radcliffe. Derfor var det viktig for henne å ikke presse seg for hardt i Tokyo.

- Jeg vil komme ut på den andre siden med en god opplevelse og fortsatt kunne løpe, sa hun til Run247.



