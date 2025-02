PB Milå har vært et populært løpsarrangement i vekst siden det ble arrangert første gang i 2022, og Grødem Runners sier i en pressemelding at de ser frem til å gjøre 2026-utgaven enda mer minneverdig med NM for 10km gateløp:

– At vi som en relativt nyoppstartet klubb og arrangør blir tildelt et nasjonalt mesterskap av en slik karakter, tar vi som en stor tillitserklæring fra forbundet. Samtidig må vi takke sponsorer, alle frivillige, lokalt næringsliv, landsbyforeningen, kommunen og alle andre involverte som er med og legger til rette for at vi kan lage denne løpsfesten midt i Randaberg Sentrum, år etter år. Nå gleder vi oss til å invitere løpere fra hele landet til å kjempe om norgesmestertittelen og delta på festen.

NM for 10km gateløp ble for første gang arrangert i 2024 på Hytteplanmila og arrangeres i år som en del av Oslo Maraton.

Grødem Runners forteller videre at de er beæret over å følge i fotsporene til disse prestisjefylte arrangementene og lover å levere et løp av høyeste kvalitet.

Om NM 10 gateløp:

For å kunne delta i NM må du være medlem av en klubb tilsluttet Norges Friidrettsforbund.

NM 10km har følgende klasser:

U20 (15-19), Senior (16+) og Masters (35+ i 5-års intervaller) En junior kan velge å delta i seniorklasse. En veteran (Masters) kan delta og premieres både i seniorklasse og sin egen aldersklasse.

Grødem Runners ønsker alle deltakere, tilskuere og frivillige hjertelig velkommen til Randaberg for en dag fylt med spenning, konkurranse og løpeglede. Mer informasjon om arrangementet vil bli tilgjengelig på vår nettside i løpet av nær fremtid.