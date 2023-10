Grødem Runners hadde invitert til løpefest på Randaberg og det kan de med hånda på hjerte si at det virkelig ble. Over 1000 påmeldte og solid deltakerrekord i den raske løypa som har navnet PB Milå, satte rammene for det som ble en løpsdag for minneboka.

Startskuddet ble avfyrt kl 12.00 i noe krevende værforhold med 13-14 grader, skiftende skydekke og en vind som kunne merkes i deler av løypa. Dette ventet de håpefulle løperne. Uansett satte værforholdene ingen demper på hverken prestasjonene eller stemingen langs løypa. Løpet ble også direktesendt på direktesport.no og arrangøren hadde rigget til med storskjerm i målområdet slik at publikum kunne følge med på det som skjedde underveis.

Løpet ble vunnet av VM-medaljør på 1500-meter, Narve Gilje Nordås med tida 29.34. Han var med det 53 sekunder foran Frew Zenebe Brkineh som ble disket fra norgesmestertittelen under Oslo maraton for 14 dager siden. Han klokket inn på tida 30.27. Litt lenger bak disse to første løperne ble det en skikkelig kamp om tredjeplassen. Her kjempet Gabriel Ingebretsen og Einar Kalland-Olsen en durabelig fight, der sistnevnte trakk det lengste strået og fullførte distansen på pene 32.35. Med seierstiden til Narve Gilje Nordås er han nå ny rekordinnehaver.

I kvinneklassen løp Kristine Lande Dommersnes et nytt godt løp. Med ny løyperekord på tida 33.28 var hun drøye to minutter foran nummer to, Adele Henriksen på tida 35.37. Tredjeplassen gikk til Oda Lundeby som løp på 37.09.

Etter løpet var det duket for en stilig premieutdeling før publikum fikk en halvtime med intervju med vinneren, Narve Gilje Nordås fra scenen. Her ble det delt ut kake og sunget bursdagssangen i anledning Narve sin 25-årsdag.

Litt senere på ettermiddagen startet barneløpet. Her løp 300 barn midt i Randaberg sentrum med Gilje Nordås som super-hare gjennom de 500 meterne som tok de fra start til mål. Ved passering av målstreken ventet en flott medalje og alle fullførte med et smil om munnen i hælene på Narve.

Det var andre året PB Milå ble arrangert og det har allerede blitt en fin snakkis og et løp alle vil tilbake til. Derfor er det bestemt av løpet er kommet for å bli i månedskifte september/oktober.

ALLE RESULTATER

HJEMMESIDEN TIL ARRANGEMENTET