Pendlerrennet som har blitt arrangert fire ganger (i 2015, 2018, 2019 og 2023) hadde i år rekordpåmelding med 37 deltakere fordelt på 14 på den helt nye 180 km-distansen fra Vingrom og 23 på den originale 130 kilometeren fra Hunndalen ved Gjøvik til Oslo.

Forhåndsomtale på kondis.no 11. januar: Pendlerrennet blir hele 180 km langt

Arrangør Ådne Skurdal kom med følgende redegjørelse på rennets nettside fredag:

"Etter samtale med mange av de som kjører løypene i Pendlerrennet har jeg fattet denne vanskelige beslutningen. Det er stor sjanse for at det blir veldig begrenset løypekjøring fra Brovoll forbi Harestua, Stryken og det er sjanse for overvann over Hakkloa.

I tillegg er det meldt mye vind gjennom kvelden og natten med opptil 20 sekundmeter som i de høyereliggende områdene fort kan gi drivsnø og utviskede spor. Dette vil gi svært tunge forhold i et renn som allerede er veldig tungt.

Påmeldingen blir kostnadsfritt overført til 2025, hotellovernatting blir avbestilt og betalt proviant blir eventuelt refundert. Jeg valgte å ta denne beslutningen så tidlig som mulig etter rapportene jeg mottok fra løypekjørere fredag morgen slik at deltakere kan avbestille transport og legge andre planer.

Jeg vil likevel beklage at jeg valgte å arrangere Pendlerrennet på det som viser seg å være årets dårligste værdag, og er veldig lei meg for at vi ikke får gjennomført rennet som planlagt i år.