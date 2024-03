Torsdag i forrige uke leverte Petter Northug noen heftige etapper da han tok sølv på sprintstafetten med sin bror Even Nortug. Tre dager senere stilte han til start i det 44 kilometer lange Flyktningerennet fra Nordli i Trøndelag til Gäddede i Sverige. Dette var Northugs tiende start i dette rennet. Han vant rennet i 2008, 2010, 2017 og 2018.



Gikk på blanke ski

Petter Northug har blitt bedre og bedre til å stake, så det var ikke overraskende at han valgte å gå på blanke ski under dette årets Flyktningerenn. Men han møtte utfordringer ved den beryktede Muruhatten den siste mila før mål. Inntil da var han med i tetgruppa.



- Muruhatten var fryktelig tung. Derfra og opp var det stopp for meg. Muruhatten er ofte ærlig, og det var den i år, sa Northug til Namdalsavisa etter målgang.



Til tross for at Northug måtte gi opp seierskampen der uttrykte han en genuin glede over å delta i Flyktningerennet igjen, et arrangement han beskriver som dypt rotfestet i sin oppvekst og skikarriere.

- Det var artig å se mye folk langs løypa. Og arrangørene har gjort en god jobb, for det var et veldig fint Flyktningerenn. (...) Det er det mest tradisjonsrike rennet jeg har vokst opp med. Flyktningerennet har alltid vært stort i Nord-Trøndelag. Jeg husker jeg vant her som junior, og det var svært. Det har vært tradisjon for meg å delta når jeg har hatt muligheten, og jeg synes det er veldig artig å komme tilbake. Herfra har jeg mange gode minner, fortalte han videre til avisa.

VM-snakk og økt oppmerksomhet for Northug

Denne sesongens prestasjoner, som inkluderer en overraskende andreplass i Norgescup-comebacket og NM-sølvet i lagsprint med lillebror Even, har vekket spørsmål om en mulig VM-deltakelse neste år. Da Namdalsavisa stilte spørsmål om hans planer for VM i Trondheim, understreket Northug at han først må vurdere sin motivasjon og tilstand etter sesongens slutt.

I tillegg til å reflektere over sin egen fremtid i skisporten, erkjente Northug den økte oppmerksomheten rundt hans person, som han beskriver har vært "bra trøkk".

- Det har vært bra trøkk, spesielt etter ei helg der jeg presterte i Norgescupen, og selvfølgelig nå når jeg gjør det bra i NM. Da blir det både støy og fokus rundt navnet mitt. Først og fremst synes jeg det er artig å gå på fort på ski, og da følger det litt action rundt det, sa han til Namdalsavisa.



Slått av svenskene i Flyktningerennet

Petter Northug gikk bra i helgens renn, men han måtte gi tapt for flere sterke svensker - og nordmenn. Det var tre løpere fra nabolandet som spurtet om seieren etter 44 kilometer. Raskest var Nils Dahlsten fra Team Lager 157. Han vant såvidt foran lagkompis Marcus Johansson. Johannes Eklöf fra Team Ramudden måtte ta til takke med tredjeplass.



Petter Northug og de andre norske herrene gikk bra, men svenske Nils Dahlsten var best. Her med kranstaus Kine Gjertsås. (Foto: Karl Audun Fagerli, Flyktningerennet)



Gode norske resultater

Thomas Maloney Westgård er norsk, men med en mor fra Irland. Han har dermed valgt å representere Irland i konkurranser. I Flytkningerennet gikk han inn til en sterk 4. plass. Det som er vel verdt å huske når man ser hans resultat, er at han dagen før gikk en av tidenes seigeste 50 kilometre (i NM på Lillehammer). Han gikk også alle de andre rennene under NM (!)



Videre bak Maloney Westgård fulgte fem norske løpere. Torleif Syrstad, som nylig vant Vasaloppet, ble nummer fem. Videre fulgte Johan Tjelle, Ole Jørgen Bruvoll, Amund Hoel og deretter Petter Northug. På plassen bak Northug endte svenske Max Novak, som har flere seire fra Pro-touren i Ski Classics.



Totalt 128 løpere gikk i mål i herreklassen.



20 beste menn

Plass BIB Navn Nasjon Klubb Klasse Tid Bak 1 6 DAHLSTEN, Nils SWE Team Lager 157 H21S 2:05:16.4 0:00.0 2 16 JOHANSSON, Marcus SWE Team Lager 157 H21S 2:05:16.8 0:00.4 3 43 EKLÖF, Johannes SWE Team Ramudden H21S 2:05:17.2 0:00.8 4 34 WESTGÅRD, Thomas Maloney IRL Leka H21S 2:05:19.2 0:02.8 5 27 SYRSTAD, Torleif NOR Lundamo IL - Ski / Team Lager 157 H21S 2:05:19.8 0:03.4 6 29 TJELLE, Johan NOR Lyn Ski / Team Engcon H21S 2:06:00.8 0:44.4 7 4 BRUVOLL, Ole Jørgen NOR Lierne IL - Ski / Team Engcon H21S 2:07:09.3 1:52.9 8 14 HOEL, Amund NOR Åsen IL / Team Engcon H21S 2:07:25.9 2:09.5 9 513 NORTHUG, Petter NOR Strindheim IL - Ski H35S 2:10:00.7 4:44.3 10 24 NOVAK, Max SWE Offerdals SK / Team Aker Dæhlie H21S 2:12:51.3 7:34.9 11 31 ULVANG, Jørgen NOR IL Varden Meråker / Team Engcon H21S 2:12:56.1 7:39.7 12 527 WANVIK, Kristian NOR Team Stak Karar H35S 2:15:00.0 9:43.6 13 35 ØSTNOR, Einar NOR Lierne IL H21S 2:15:12.7 9:56.3 14 501 AHRLIN, Jerry SWE Team Engcon H35S 2:15:49.6 10:33.2 15 17 JOHANSSON, Markus Hallén SWE Offerdals SK H21S 2:15:53.7 10:37.3 16 529 SÖDERSTRÖM, Erik Melin SWE Östersunds SK H35S 2:16:38.6 11:22.2 17 28 TALLBOM, Patrik SWE Östersunds Sk H21S 2:18:46.4 13:30.0 18 7 DANIELSSON, Theodor SWE Enebybergs IF H21S 2:18:48.3 13:31.9 20 36 ØSTNOR, Torstein NOR Lierne IL H21S 2:19:17.0 14:00.6

Sverige slo Norge også i kvinneklassen

Det var svenske Hedda Bångman som vant kvinnenens renn, med over minuttet til gode på japanske Masako Ishida. Svenske Karolina Hedenström fulgte på tredjeplass. 13 av de 15 neste plassene gikk til norske løpere, med Laila Kveli fra Lierne IL som den beste. Hun var 6.02 bak vinneren i mål. Trude Nonstad Fornes og Victoria Elisa Joakimsdatter Sørgjerd fulgte på de neste plassene. 19 kvinner fullførte.



Hedda Bångman var best av kvinnene. (Foto: Karl Audun Fagerli, Flyktningerennet)



Alle kvinner

Plass BIB Navn Nasjon Klubb Klasse Tid Bak 19 202 BÅNGMAN, Hedda SWE Offerdals SK D21S 2:18:52.5 13:36.1 22 852 ISHIDA, Masako JPN Team Ibex D35S 2:20:01.0 14:44.6 25 204 HEDENSTRÖM, Karolina SWE Team Lager 157 D21S 2:22:36.5 17:20.1 30 853 KVELI, Laila NOR Lierne IL D35S 2:24:55.4 19:39.0 41 203 FORNES, Trude Nonstad NOR Ranheim SK D21S 2:35:11.2 29:54.8 42 208 SØRGJERD, Victoria Elisa J. NOR NTNUI D21S 2:35:50.2 30:33.8 48 209 BJÖRNSDOTTER, Alba SWE Funäsdalens IF / Team Ramudden D21S 2:39:46.6 34:30.2 54 201 BRØRS, Camilla NOR Ntnui/ Team Ntnui Sweco D21S 2:41:22.0 36:05.6 62 953 VANNEBO, Hild Sissel Krogstad NOR Spillum IL D50S 2:47:09.5 41:53.1 71 205 KLEPPA, Eline Haugen NOR Beitstad IL/ Nmbui Langrenn D21S 2:50:41.1 45:24.7 72 952 KJØGLUM, Berit Skarland NOR IL Hållingen D50S 2:51:25.9 46:09.5 81 206 KVEMO, Karen Anna NOR Lierne IL - Ski D21S 2:57:19.5 52:03.1 96 207 RØFLO, Maren Kjølstad NOR Inderøy IL - Ski / Inderøy IL D21S 3:05:59.0 1:00:42.6 105 855 SKJESET, Kine Sofie Sandstad NOR Frol IL D35S 3:10:16.8 1:05:00.4 109 954 STENSET, Janniche NOR Leik Il D50S 3:13:05.9 1:07:49.5 115 851 BACKMAN, Karin SWE Stuguns SK D35S 3:20:17.5 1:15:01.1 116 1401 LAKSNES, Else NOR Spillum D60S 3:23:31.4 1:18:15.0 123 951 INGERHED, Camilla SWE Tullus SG D50S 3:37:15.4 1:31:59.0 129 856 STENSEN, Karolina NOR Kraków D35S 3:55:21.9 1:50:05.5 210 MÅRTENSSON, Victoria SWE Ottsjöns IF D21S DNF



