- Det ble et perfekt løpsopplegg for meg. Jeg var ikke i tet før på oppløpssiden, jublet gullvinneren.

Feltet holdt seg rimelig samlet til litt over halve løpet var unnagjort. Da rykket Buncic som hadde klart bestetid i feltet.

- Jeg fikk en god rygg, og på de siste metrene var jeg best, sier Guldbrandsen som var et sekund foran nummer to.

Buncic spurtslo Magnus Øyen på samme måte på 5000 meter under NM. Han er med i Ull/Kisa, men under UM løper han for moderklubben Lørenskog.

- Jeg er skikkelig skuffet. Dette var totalt omvendt fra junior NM, sier Buncic, som den gang rundroste Magnus Øyen for drajobben.

- Dette ble ingen god dag for meg. Jeg hadde klart beste tid av dem som stilte til start her i dag med 8.07. Men det hjelper ikke meg nå, oppsummerer han.



Philip Gulbrandsen løper i mål som vinner. (Foto: Dag Egil Eliassen)





Plass: Navn: Klubb: PB: Resultat: 1 Philip Storm Regbo Gulbrandsen Ullensaker/Kisa IL 8,23,42 8,26,85 2 Lukas Buncic Lørenskog FriIL 8,07,90 8,27,47 3 Aron Mathisen Askim Sem IF 8,57,46 8,41,04 New PB 4 Fredrik Hesjedal-Tronstad Spydeberg IL 8,40,21 8,41,73 5 Elias Haugen Torjussen SK Vidar 8,36,48 8,42,03 6 Vidar Bjørnås Målselv IL 9,12,00 8,43,06 New PB 7 Amund Nybakke Oppegård IL 9,06,73 8,53,46 New PB 8 Syver Strand Gulbrandsen Fredrikstad IF 8,52,99 8,58,70 9 Sondre Røed Momrak Fyresdal IL 9,02,15 9,00,79 New PB 10 Sebastian Børset Rindal IL 9,02,56 9,02,74 11 Ole Jacob Ellevold Kongsvinger IL 9,04,59 9,11,25 12 Markus Bye Jacobsen Ullensaker/Kisa IL 9,31,23 9,14,07 New PB 13 Jonas Nordviken Bøler IF 9,13,06 9,17,77 14 Karsten Ellevold Kongsvinger IL 9,22,95 9,34,31

Superklasse

Åretes gutter 17 klasse er sterk på langdistansene. Lukas Buncic ble nummer fem under U18-EM på 3000 meter. Guldbrandsen ble nummer ni. Magnus Øyen hadde årsbeste i Europa, men han prioriterte 1500 meter. Han ble imidlertid matforgiftet i Slovakia. Rindal-gutten ble nummer to på distansen under ungdoms OL i Slovenia i fjor sommer.



- Jeg skulle så gjerne vunnet her i dag. Når det gikk som det gikk er det bare å gratulere Philip, sier Buncic.

- Jeg var klar over at det var en mulighet her i dag. Tidsmessig har jeg mye å gå på, men i dag var det gullet som talte mest, avslutter Guldbrandsen. På EM var det tre sekunder som skilte de to i Bruncic sin favør.