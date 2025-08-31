- Det er helt vilt, sa Pia Young Vik etter at EM-gullet var et faktum på dagens EM-sprint i belgiske Lier.

Da hadde jenta som tok sølv på knockout-sprinten på fredag vist at hun er minst like bra når det handler om individuell start på sprintdistansen.

- Jeg har løpt nesten helt uten feil. Det er bare et sted jeg løp opp en trapp for seint hvor jeg tapte et par sekunder, sa hun selv om veien til toppen av pallen på EM-sprinten.

- Men jeg hadde ikke trodd at jeg skulle kunne vinne.

Det var nettopp det hun gjorde denne strålende ettermiddagen for de norske fargene. Bare en drøy time etter at Kasper Fosser og Eirik Langedal Breivik «fikset» sølv og bronse i herreklassen, henviste Pia Young Vik Hanna Lundberg og Inka Nurminen til henholdsvis sølv- og bronsemedalje.

- Det er helt utrolig, smilte den norske jenta.

Med tre medaljer i dag er Norge også beste nasjon under EM-sprint i Belgia, på samme måte som Norge var beste nasjon under VM i Finland tidligere i sommer.

- Vi har en veldig fin gruppe løpere som det er artig å dra på tur med, samtidig som vi hele veien «pusher» hverandre til å bli bedre, forklarer Young Vik som i dag altså var best.

Victoria Hæstad Bjørnstad og Andrine Benjaminsen delte 12. plassen i dag, mens Frida Haugskott og Ane Dyrkorn ble henholdsvis nummer 35 og 38 på den siste øvelsen under årets EM.

Kilde: Norsk orientering

Resultater

1 (142) Pia Young Vik Norway 13:59 (1) +00:00

2 (143) Hanna Lundberg Sweden 14:02 (2) +00:03

3 (137) Inka Nurminen Finland 14:16 (3) +00:17

4 (138) Alva Sonesson Sweden 14:20 (4) +00:21

5 (146) Simona Aebersold Switzerland 14:22 (5) +00:23

6 (124) Helena Bergman Sweden 14:29 (6) +00:30

Øvrige norske:

12 (131) Andrine Benjaminsen Norway 14:38 (12) +00:39

12 (140) Victoria Haestad Bjornstad Norway 14:38 (12) +00:39

35 (102) Frida Haugskott Norway 15:28 (35) +01:29

38 (119) Ane Dyrkorn Norway 15:34 (38) +01:35