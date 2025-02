Det knaset godt fra piggene mot isen da de 35 karuselløperne la i vei. (Video: Hilde Hagevik Odde)

Inkludert en i trimklassen var det 36 deltakere som fullførte februarutgaven fra Prestrudhallen denne tirsdagskvelden. Som vanlig var det god stemning, og løpet ble effektivt og humørfylt gjennomført av den trofaste arrangørstaben med rock'n roll og sjokoladekake som tilbehør.

Øyvind Flobergseter vant med 23 sekunders margin til nærmeste utfordrer. Dette var Norsk Tipping-løperens tredje seier på rad i vinter, og tiden 17:39 er hans klart beste for sesongen. John Anders Rise, If BIL og Jo Reistad, Furnes var en god nummer to og tre med førstnevnte seks sekunder foran i mål.

I kvinneklassen var det Camilla Rustadbakken Berg som i likhet som sin arbeidskollega ved “Tippinga” sikret seg sin tredje triumf for sesongen på 21:28, mens Sissel Nordal Fliflet, Follebu tok en ny pallplass i kvinneklassen 27 sekunder bak. Camilla Sandberg knep tredjeplassen et stykke bak.

Camilla Rustadbakken Berg ble dobvbeltvinner for kvelden i og med at hun også ble trukket ut som vinner av gavekortet på løpesko som Karoline Borgen i Bedriftsidretten kunn overrekke den heldige - og raske vinneren. (Foto: Hilde Hagevik Odde)

Næringspåfyll og mingling i foyaen i Prestrudhallen. (Foto: Hilde Hagevik Odde)

Det neste og siste løpet i vinterkarusellen går om fire uker, altså tirsdag 18. mars. Da premieres alle som har deltatt på minst fem av seks løpene i vinter.

Pål-Erik Langøigjelten heiser flagget til Bedriftsidretten med stø hand utenfor Prestudhallen 4. hver tirsdag fra oktober til mars. (Foto: Hilde Hagevik Odde)

Bedriftsidrettens nettsider

Hamarkarusellen Vinter på Facebook

Samleside fro Hamarkarusellen Vinter

Menn:

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Øyvind Flobergseter Norsk Tipping BIL M30-39 0:17:39 2 John Anders Rise If Bedriftsidrettslag M30-39 0:18:02 3 Jo Reistad Furnes M50-59 0:18:08 4 Peter Johansson Romedal M30-39 0:19:34 5 Kjell Vegard Opheim Gubbetrim M50-59 0:20:10 6 Emil Lehne If Skadeforsikring Bedriftsidrettslag M30-39 0:20:15 7 Jo S. Refseth Oslo M40-49 0:21:50 8 Jan Erik Veslum If Forsikring M40-49 0:22:12 9 Tore Vegard Sørum Furnes Skiløperforening/Eidsiva M50-59 0:22:41 10 Thomas Pedersen Brattglede M40-49 0:22:46 11 Geir Myhr Øien Kartverket M40-49 0:22:48 12 Harald Stenersen Hamar M50-59 0:22:51 13 Øyvind Rise Øyvind Rise / Treningscamp M50-59 0:22:52 14 Jens Nordland Hamar M50-59 0:23:11 15 Miroslaw Baran Rvt.As M40-49 0:23:59 16 Ingar Dahl Sirkula BIL M60-69 0:24:48 17 Are Jansrud Sparebank 1 Østlandet BIL M50-59 0:25:18 18 Anders Tonjum If Bedriftsidrettslag Hamar M40-49 0:26:25 19 Odd Perry Søvik Benteler BIL M60-69 0:26:38 20 Arild Feragen If BIL Hamar M50-59 0:28:21 21 Bjarne Harkinn If Skadeforsikring M50-59 0:28:34 22 Magne Johansen Norsvin M50-54 0:40:34 0 Jon Åsmund Sætaberget Jernbanens Idrettslag Trim Fullført

Kvinner:

1 Camilla Rustadbakken Berg Hamar Skiklubb/Norsk Tipping BIL K40-49 0:21:28 2 Sissel Nordal Fliflet Follebu K30-39 0:21:55 3 Camilla Sandberg Ridabu K30-39 0:25:15 4 Ingrid Robøle Hamar Skiklubb/Hamarløperne K50-59 0:25:23 5 Bente Langøigjelten Hamarløperne K50-59 0:26:11 6 Cecilie Vestgarden Norsk Tipping K30-39 0:26:16 7 Wenche Trolsberg Sparebank 1 Østlandet K50-59 0:26:42 8 Ana Bjørli IF Bedriftsidrettslag K30-39 0:28:05 9 Tonje Opsalhagen If Bedriftsidrettslag K30-39 0:28:05 10 Ina Andersen-Ranberg ÅS K60-69 0:28:09 11 Kine Anseth Hamar K30-39 0:28:40 12 Åse Kongsvold Hamar Skiklubb K60-69 0:31:02 13 Therese Riseng Ingeberg K30-39 0:36:48

Resultater pr. klasse på EQ-Timing