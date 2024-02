Denne helgen arrangeres Pingvinlekene i Bergen, og det er her lagt inn en 5000 meter for menn senior på søndag. Her starter et lite heat med en del sterke navn, blant andre Marius Vedvik. Han vil gjøre et forsøk på å gjøre et godt løp, og sier dette til Kondis:

– Det første og meste realistiske målet er å komme under 14 minutter, men 13.52.6 kan være mulig på en topp dag, forteller Marius.

13.52.6 er den norske rekorden på 5000 meter innendørs for menn, satt av Arne Kvalheim 16. februar 1974 i Berlin. Rekorden har altså 50-årsdag i neste uke. Så spørs det om Marius Vedvik kan ødelegge dette jubileet.

Med seg på startstreken har han disse løperne: Jarand Blom, Matias Førde, Tage Morken Augustson, Daniel Beeder og Robert Hisdal.

Robert Hisdal er veteranløper som også jakter på norgesrekorder, i sin alderklasse M45. Vi er ikke helt sikre på hva aldersrekorden er på 5000 meter i denne aldersklassen, friidrettsforbundets statistikk har ikke noen opplysning på det.

Marius Vedvik er også påmeldt 3000 meter på fredag. I januar løp han 3000 meter på samme bane i Nornalekene.

Pingvinlekene

Pingvinlekene er et friidrettsstevne for barn, ungdom og voksne, og arrangeres i Leikvang friidrettshall 9. – 11. februar. Her vil det bli arrangert alle innendørs friidrettsøvelser, både løp og tekniske. Det er nå satt opp rundt 1000 starter i de ulike øvelsene.

Navnet kommer av at Akvariet i Bergen er hovedsponsor.

Denne gangen blir det en veterandag på fredag, der det blant annet er satt opp en 3000 meter.

På de lengste løpsdistansene skal det være både 600, 1500, 3000 meter for alle klasser. 5000 meter er kun for menn senior.