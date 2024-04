I takt med inngangen til 2024 har vi sett frem til de løpeopplevelsene som sesongen bringer, både for oss selv og for andre. Forventningene har vært høye, og mange har lenge gledet seg til årets første løp. Deltakelsen var imponerende med 705 deltakere på hovedløpet og 63 på barneløpet. Dette vitner om et bredt engasjement for den betydningsfulle kreftsaken som løpet støttet. Denne samlingen rundt en viktig sak ga arrangementet en ekstra dimensjon av alvor og fellesskap.

Vårværet gjorde sitt inntog, og med det en optimistisk forhåpning om milde temperaturer og en lengre periode med vårstemning. Til tross for at vinteren liggende bak oss var særlig streng, og i perioder mer intens enn hva mange kunne erindre, var det en gledelig anledning til å hente frem løpeutstyr og glede seg over gjenforeningen med løpefellesskapet. Stemningen var upåklagelig, preget av glede og positivitet blant deltakerne.

Arrangementet fant sted ved Gimlebanen og inkluderte både et barneløp og et voksenløp. Barneløpet besto av en 500 meter lang sløyfe, der barna nøt naturen og de vakre omgivelsene i flott vær.



Starten går for Barneløpet. (Foto: Sverre Larsen)



Voksenløpet bød på en 4,5 km lang løype, med mulighet for å fullføre ved 3 km, for de som ønsket det. Dette arrangementet var ikke bare en fysisk utfordring, men også en viktig markering av støtte til kreftsaken, noe som bidro til en meningsfull og minneverdig opplevelse for alle involverte.

Fellesstarten samlet hele 100 løpere, så her fikk også de kjappeste konkurrenter å bryne seg mot. Alle slags tempo gjennom løypene er lov. Men de som hadde det aller mest travelt var disse:

Trine Mjåland (16:01) var helt suveren, og vant blant jentene, foran Camilla Kjelleberg Netland (17:59), Monica Mjåland Thortveit (18:36), Trine Holmer-Hoven (18:45) og Caroline Krogh-Andersen (18:46)

Hos guttene var det solid seier til Ståle Gjelsten (15:27), foran Markus Mollestad (15:57), Kristian Gursli (16:34), Even Skuland (16:41) og Finn Kollstad (16:47).







Ole Reinertsen Gjerstad (8) synes det er gøy med løp. (Foto: Sverre larsen)



- Det er gøy med disse løpene. Vi snakker om dem hjemme. Jeg liker å være ute og trene. Og så ønsker jeg å være med på løp i karusellen, sier Ole ivrig og smiler.

Ole liker å løpe på fotballbanen, selv om han ikke liker fotball så godt. Men han mener at det er bra å løpe og å være sammen med andre om noe som gjør oss glade.





Erik Skuland (37) har sett frem til karusellstart. (Foto: Sverre Larsen)

- Spesielt ungene har gledet seg lenge til at løpene i Kristiansand og omegn skulle begynne igjen. Og det gjelder forsåvidt meg også. Jeg løper og koser meg, forteller Erik Skuland.





Marit Kjærvik (33) synes det er godt at sesongen er i gang og at været ble bra. (Foto: Sverre Larsen)



- Jeg har ventet lenge nå på at den nye sesongen skulle begynne. Vi var heldige med været denne gangen. Jeg synes det er veldig fint å kunne være med å støtte kreftsaken, sier Marit Kjævik.



Hun vil delta regelmessig i karusellen denne sesongen, med ønske om å komme i bedre form. Hun skal ha fokus på kontinuitet. Kjærvik kommer fra vestlandet og kjenner på et lite savn av fjellterrenget der.





Trude Vibeke Nygaard Omland er medarrangør og kiommunikasjonsrådgiver i Kreftforeningen. (Foto: Sverre Larsen)



- Dagens løp representerer en vital støtte til kreftsaken og den pågående kreftbehandlingen. Midlene som samles inn bidrar direkte til forskning og forbedring av behandlingsmetoder for de som er berørt av kreft. Terrengkarusellen har ansvaret for den godt forberedte løypa, mens Kreftforeningen, som mottaker av de innsamlede midlene, uttrykker dyp takknemlighet for bidraget, forteller Nygaard Omland.

- Kreftforeningen verdsetter sterkt det langvarige samarbeidet med Terrengkarusellen om å arrangere dette løpet, som har stor betydning for mange. Deltakerne kommer med en følelse av engasjement og positivitet, ivrige etter å bidra. De deler en lengsel etter våren og det fine været, som representerer de verdifulle idealene ved arrangementet, fortsetter hun.

Det særegne ved dette løpet, ifølge Trude, er muligheten til å kombinere innsamlingsarbeid for en god sak med fysisk aktivitet.





Mer info:

Se alle resultater her (pdf)

Terrengkarusellens hjemmeside